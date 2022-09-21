Курс долара в Україні: скільки коштуватиме валюта в 2023 році

Курс долара в Україні в середньому складе 43 грн/дол / Фото Reuters

При плануванні бюджетів на 2023 рік керівники українських компаній закладають вартість валюти в середньому на рівні 43 грн за один долар. Останні два роки прогнози щодо курсу долара залишалися на рівні 29 грн/дол.

Про це свідчать дані опитування Прогнози бізнесу на 2023 рік, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією в партнерстві з Райффайзен Банком за аналітичної підтримки Gradus Research.

Зазначається, що майже половина членських компаній ЄБА, попри війну, прогнозують позитивну динаміку розвитку свого бізнесу в наступному році.

Так, 58% респондентів очікують зростання доходів у гривні і 43% – у натуральному вираженні. При цьому 31% розраховує на зростання доходів у гривні до 10%. Падіння доходів у гривні прогнозують 31%, у натуральному вираженні – 36%.

Курс долара в Україні

Кабінет міністрів України не виключає, що курс долара до гривні до кінця 2023 року може піднятися до 50 гривень.

Керівник департаменту макроекономічних досліджень групи компаній ICU Віталій Ваврищук заявив, що курс гривні до долара, найімовірніше, зміцнитися і розвернеться ближче до офіційного, встановленого Нацбанком.

Голова Асоціації українських банків Андрій Дубас вважає, що курс долара в Україні міг би вже стати тризначним. Цьому завадила своєчасна зовнішньофінансова допомога від партнерів.

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