"Ризики контрольовані": в НБУ розповіли, яким буде курс валют в Україні

В НБУ озвучили прогноз по курсу валю в Україні / скріншот

У серпні резерви України склали понад 25 мільярдів доларів. Крім того, уряд отримав додаткову міжнародну допомогу, що за прогнозами НБУ може позитивно вплинути на курс.

У НБУ прогнозують, що курс валют залишатиметься без змін. І на це роблять позитивний вплив зовнішні надходження.

У серпні, порівняно з липнем, резерви Національного банку зросли більш ніж на 15%, повідомили в Нацбанку.

"Станом на сьогодні Україна отримала понад 18 мільярдів доларів. Планово до кінця року очікуємо збільшення суми ще на 12 мільярдів", – сказав Василь Фурман, заступник голови Ради НБУ.

Також великою надією для уряду стане нова програма співпраці з Міжнародним валютним фондом і значно більші суми допомоги.

Негативно на курс гривні може вплинути кілька факторів: затягування війни, несвоєчасна міжнародна допомога, низькі ставки прибутковості за облігаціями внутрішньої державної позики, зазначив заступник голови Ради НБУ.

"Однак ризики на валютному ринку контрольовані. Курс залишатиметься без змін. А враховуючи досвід НБУ, ситуація буде контрольована", - додав Фурман.

Курс валют в Україні

Нагадаємо, раніше керівник департаменту макроекономічних досліджень групи компаній ICU Віталій Ваврищук заявив, що курс гривні до долара, швидше за все, зміцнитися і розгорнеться ближче до офіційного, нещодавно встановленого Нацбанком.

"Готівковий курс гривні до долара дуже ймовірно повернеться ближче до офіційного в найближчі тижні. Зараз ажіотажний попит явно має психологічну складову, адже населення і бізнес з настороженістю сприйняли різке одноразове підвищення офіційного курсу долара", ‒ розповів експерт.

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