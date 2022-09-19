"Ризики контрольовані": в НБУ розповіли, яким буде курс валют в Україні

Негативно на курс гривні може вплинути лише кілька факторів.
У серпні резерви України склали понад 25 мільярдів доларів. Крім того, уряд отримав додаткову міжнародну допомогу, що за прогнозами НБУ може позитивно вплинути на курс.
У НБУ прогнозують, що курс валют залишатиметься без змін. І на це роблять позитивний вплив зовнішні надходження.
У серпні, порівняно з липнем, резерви Національного банку зросли більш ніж на 15%, повідомили в Нацбанку.
"Станом на сьогодні Україна отримала понад 18 мільярдів доларів. Планово до кінця року очікуємо збільшення суми ще на 12 мільярдів", – сказав Василь Фурман, заступник голови Ради НБУ.
Також великою надією для уряду стане нова програма співпраці з Міжнародним валютним фондом і значно більші суми допомоги.
Негативно на курс гривні може вплинути кілька факторів: затягування війни, несвоєчасна міжнародна допомога, низькі ставки прибутковості за облігаціями внутрішньої державної позики, зазначив заступник голови Ради НБУ.
"Однак ризики на валютному ринку контрольовані. Курс залишатиметься без змін. А враховуючи досвід НБУ, ситуація буде контрольована", - додав Фурман.
Курс валют в Україні
Нагадаємо, раніше керівник департаменту макроекономічних досліджень групи компаній ICU Віталій Ваврищук заявив, що курс гривні до долара, швидше за все, зміцнитися і розгорнеться ближче до офіційного, нещодавно встановленого Нацбанком.
"Готівковий курс гривні до долара дуже ймовірно повернеться ближче до офіційного в найближчі тижні. Зараз ажіотажний попит явно має психологічну складову, адже населення і бізнес з настороженістю сприйняли різке одноразове підвищення офіційного курсу долара", ‒ розповів експерт.
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