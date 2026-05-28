Ціна злетіла на 27%: в Україні через дефіцит дорожчає популярний продукт

Учасники ринку пояснили, чому ціна на базовий овоч ніяк не стабілізується.

Ціни на популярний в Україні овоч продовжують рости

Що повідомили аналітики:

Ціни на моркву в Україні продовжують рости

Кілограм базового овоча на ринку коштує вже більше 20 гривень за кілограм

Якісної моркви на українському ринку залишилося дуже мало

В Україні продовжують рости ціни на торішню моркву через сезонне виснаження запасів якісної продукції у господарствах. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Учасники ринку кажуть, що оптові компанії все частіше мають труднощі з придбанням необхідних обсягів моркви високої якості. І станом на сьогодні, 28 травня, овоч реалізують за ціною 17-25 гривень за кілограм.

Це в середньому на 27% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Тоді ціни на моркву не перевищували 20 гривень за кілограм.

"За словами фермерів, торговельна активність на ринку коренеплодів в Україні дещо активізувалася, що на тлі сезонного скорочення запасів цієї продукції у місцевих господарствах спричинило дефіцит якісної моркви на ринку. У ситуації, що склалася, у виробників з'явилася можливість знову підвищити відпускні ціни на свою продукцію", - пояснили аналітики.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Главред писав, що за словами голови комітету економістів України Андрія Новака, у червні ціни на продукти в Україні формуватимуться під впливом одразу кількох чинників.

Мова йде як і про сезонне збільшення пропозиції овочів нового врожаю, так і про збільшення вартості пального та логістики. І саме від сукупної пропозиції на ринку і формуватиметься кінцева ціна на кожен конкретний продукт.

Нагадаємо, Главред писав, що на старті літа українці отримують шанс на стабільніші цінники в магазинах. Сезонне збільшення пропозиції овочів, фруктів, яєць і молока традиційно стримує зростання вартості продуктів.

Раніше стало відомо, що в Україні почали поступово зростати ціни на торішню картоплю. На вартість впливає сезонне скорочення пропозиції та стабільний попит.

Нещодавно повідомлялося, що попри зниження купівельної спроможності українців, ціни на м’ясо в Україні можуть і надалі зростати. Найбільш доступним видом м’яса для населення залишається курятина.

Про джерело: EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

