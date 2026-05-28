Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Ціна злетіла на 27%: в Україні через дефіцит дорожчає популярний продукт

Анна Косик
28 травня 2026, 13:18
google news Підпишіться
на нас в Google
Учасники ринку пояснили, чому ціна на базовий овоч ніяк не стабілізується.
овощи, деньги
Ціни на популярний в Україні овоч продовжують рости / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Що повідомили аналітики:

  • Ціни на моркву в Україні продовжують рости
  • Кілограм базового овоча на ринку коштує вже більше 20 гривень за кілограм
  • Якісної моркви на українському ринку залишилося дуже мало

В Україні продовжують рости ціни на торішню моркву через сезонне виснаження запасів якісної продукції у господарствах. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Учасники ринку кажуть, що оптові компанії все частіше мають труднощі з придбанням необхідних обсягів моркви високої якості. І станом на сьогодні, 28 травня, овоч реалізують за ціною 17-25 гривень за кілограм.

відео дня

Це в середньому на 27% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Тоді ціни на моркву не перевищували 20 гривень за кілограм.

"За словами фермерів, торговельна активність на ринку коренеплодів в Україні дещо активізувалася, що на тлі сезонного скорочення запасів цієї продукції у місцевих господарствах спричинило дефіцит якісної моркви на ринку. У ситуації, що склалася, у виробників з'явилася можливість знову підвищити відпускні ціни на свою продукцію", - пояснили аналітики.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Що буде з цінами на продукти в Україні у червні - прогноз економіста

Главред писав, що за словами голови комітету економістів України Андрія Новака, у червні ціни на продукти в Україні формуватимуться під впливом одразу кількох чинників.

Мова йде як і про сезонне збільшення пропозиції овочів нового врожаю, так і про збільшення вартості пального та логістики. І саме від сукупної пропозиції на ринку і формуватиметься кінцева ціна на кожен конкретний продукт.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на старті літа українці отримують шанс на стабільніші цінники в магазинах. Сезонне збільшення пропозиції овочів, фруктів, яєць і молока традиційно стримує зростання вартості продуктів.

Раніше стало відомо, що в Україні почали поступово зростати ціни на торішню картоплю. На вартість впливає сезонне скорочення пропозиції та стабільний попит.

Нещодавно повідомлялося, що попри зниження купівельної спроможності українців, ціни на м’ясо в Україні можуть і надалі зростати. Найбільш доступним видом м’яса для населення залишається курятина.

Читайте також:

Про джерело: EastFruit

EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
ціни на продукти новини України овочі
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Можливо, навіть у 2027": аналітик спрогнозував масштабний провал окупантів

"Можливо, навіть у 2027": аналітик спрогнозував масштабний провал окупантів

14:02Фронт
Кремль погрожує Україні новою хвилею ударів: чи є реальна загроза для Києва

Кремль погрожує Україні новою хвилею ударів: чи є реальна загроза для Києва

13:39Аналітика
Рада ратифікувала важливу угоду з ЄС: які умови має виконати Україна

Рада ратифікувала важливу угоду з ЄС: які умови має виконати Україна

12:12Україна
Реклама

Популярне

Більше
Чому не можна брати кота на руки: причина, про яку мало хто говорить

Чому не можна брати кота на руки: причина, про яку мало хто говорить

Долар встановив новий рекорд, євро дорожчає: курс валют на 28 травня

Долар встановив новий рекорд, євро дорожчає: курс валют на 28 травня

Три хатні справи, які категорично не можна робити ввечері: знають далеко не всі

Три хатні справи, які категорично не можна робити ввечері: знають далеко не всі

Спрацює краще будь-якого відбілювача: який домашній засіб слід засипати у пралку

Спрацює краще будь-якого відбілювача: який домашній засіб слід засипати у пралку

Суржик, який звучить всюди: як насправді правильно сказати фразу "на виду"

Суржик, який звучить всюди: як насправді правильно сказати фразу "на виду"

Останні новини

14:25

Від Харківщини до Львівщини: супергерої з усієї України зустрілися з ведучою Нелею Шовкопляс

14:17

Гороскоп Таро на завтра, 29 травня: Овнам — справжнє кохання, Стрільцям — обман

14:05

Остапчуки опублікували фото з весілля та покинули Україну

14:02

"Можливо, навіть у 2027": аналітик спрогнозував масштабний провал окупантів

13:49

"Хтось згасає": Дар’я Петрожицька розповіла про складнощі з нареченим

Через зміни у мобілізації блокпости не зникнуть, електронні повістки були б логічними - юрист МуренкоЧерез зміни у мобілізації блокпости не зникнуть, електронні повістки були б логічними - юрист Муренко
13:43

Дати великих церковних свят у 2026 році за новим стилем: що змінилося

13:39

Кремль погрожує Україні новою хвилею ударів: чи є реальна загроза для Києва

13:38

Чому 29 травня не можна важко працювати та прибирати в домі: яке церковне свято

13:30

Простий спосіб із фольгою може допомогти пережити найспекотніші дні

Реклама
13:20

Малина віддячить щедрим і солодким врожаєм: чим підживити кущі у червні

13:18

Ціна злетіла на 27%: в Україні через дефіцит дорожчає популярний продукт

13:12

Прилипла: співачка розповіла, хто підмовив Лорак обрати Росію

13:10

Битва за трафік: ТОП-5 SEO-агенцій України в 2026 році та як не злити бюджет в епоху ШІ новини компанії

12:55

Зламають долю кривдника: яким жінкам небезпечно зраджувати за датою народженняВідео

12:54

Китайський гороскоп на завтра, 29 травня: Тиграм — ініціатива, Драконам — перевірка

12:15

Наречена потрапила в безглузду ситуацію з піцою перед весіллям своєї мрії

12:12

Рада ратифікувала важливу угоду з ЄС: які умови має виконати Україна

12:11

У російсько-українській війні настає переломний момент: експерт назвав головні ознаки

11:50

Температура впаде до +4 градусів: коли відступить холод та прийде літнє тепло

11:41

ЗСУ завдали удару по НПЗ у Туапсе і атакували об’єкти ВПС РФ ракетами Storm Shadow

Реклама
11:26

Як відмити кухонні шафи від жиру і застарілого бруду: поради від професіоналів

11:21

Фотографії з різних епох породили теорії про подорожі в часі

11:12

Україна переламала хід війни з РФ: яка нищівна стратегія кардинально змінила ситуацію

11:02

Загроза існує не лише з боку Білорусі: оглядач заявив про "код жовтий"Відео

10:46

Бур'яни зникнуть надовго: агрономи назвали 2 найкращі засобиВідео

10:44

Народжені, щоб ламати стереотипи: які дати вказують на "бунтарів роду" і в чому їхня місіяВідео

10:23

Дуже смачна бюджетна намазка з кабачка - рецепт за 10 хвилин

10:12

Анна Галета про реабілітацію після війни: в Україні працюють над міждисциплінарною моделлю відновлення людини

10:02

Каллас заявила про евакуацію посольства США з Києва: що насправді відбувається

09:58

Кремль погрожує новими ударами по Києву: чи може зрости інтенсивність атак

09:26

У червні почнуть діяти нові правила мобілізації: що зміниться для українців

09:05

Машина розбита вщент: у жахливій ДТП загинула молода українська блогерка та модель

09:05

Генерал США назвав головну умову перемоги України у війні: до чого тут Крим

09:00

Україна візьметься за Москву восени-взимку, у серпні-вересні полетить наша балістика – КоваленкоВідео

08:45

Доля готує великі гроші та нове життя для чотирьох знаків зодіаку

08:40

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 28 травня (оновлюється)

08:31

Невзлін: Путін шукає вихід через ескалацію війниПогляд

08:22

Фронт змінився: ЗСУ прориваються і відновлюють контроль над територіями

08:13

Карта Deep State онлайн за 28 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:51

Зможе наздогнати "Шахеди": в Україні випробували ракетний дрон з Естонії

Реклама
06:55

Стокгольм готує передачу літаків Києву: скільки Gripen отримає Україна

05:50

Дитина не хоче спати вдень: психолог назвала поширену помилку батьків

05:15

Три знаки зодіаку отримають щасливий квиток: кому скоро усміхнеться фортуна

04:42

Гороскоп на завтра, 29 травня: Близнюкам - несподіванка, Левам - прибуток

04:09

Нові правила бронювання в Україні: юрист попередив про "абсурдну" норму

03:40

Температура опуститься до +11 градусів: Україну накриває сильне похолодання.

03:33

Суржик, який звучить всюди: як насправді правильно сказати фразу "на виду"

03:17

На кого чекає рідкісна удача та придбання омріяного будинку: гороскоп на червень 2026Відео

01:50

Три дерева, гілки яких категорично не можна приносити в дім на Трійцю - перелік

00:59

Вапняний наліт на крані зникне за лічені хвилини: про цей лайфхак знають одиниці

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПранняПрибиранняКімнатні рослиниАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти