Ціни на продукти в Україні різко зміняться: чого чекати українцям у червні

Експерт пояснив, що формування цін на продукти в Україні значною мірою залежить від урожайності, сезонних факторів і балансу попиту та пропозиції.

Ціни на продукти в Україні - економіст розповів, чого чекати у червні

Ціни у червні залежатимуть від логістики та пального

Дороге паливо найбільше підвищить ціни на молоко та м'ясо

Сезонний фактор поступово знижуватиме вартість овочів

У червні ціни на продукти в Україні формуватимуться під впливом одразу кількох чинників — від сезонного збільшення пропозиції овочів нового врожаю до вартості пального та логістики. Про це заявив голова комітету економістів України Андрій Новак в ексклюзивному коментарі Главреду.

"Під час війни ця пропозиція значною мірою залежить від логістики — тобто від того, наскільки торговельні організації, насамперед мережі супермаркетів, зможуть забезпечувати постачання продуктів як вітчизняного виробництва, так і імпортних товарів. Саме від сукупної пропозиції на ринку і формуватиметься кінцева ціна на кожен конкретний продукт", — пояснив він.

Новак зазначив, що на цінову ситуацію суттєво впливає вартість палива, яка після певної стабілізації знову залишається високою через війну на Близькому Сході. За його словами, поки конфлікт триває, немає підстав очікувати зниження цін на пальне або розуміння, до якого рівня воно може повернутися.

Він пояснив, що аграрні підприємства, торговельні компанії та перевізники змушені працювати з набагато вищими витратами на пальне, ніж ще кілька місяців тому. Це безпосередньо підвищує собівартість виробництва і впливає на кінцеві ціни для споживачів, оскільки дорожче паливо автоматично збільшує витрати по всьому ланцюгу постачання.

Економіст також уточнив, що найбільше подорожчання пального відображається на товарах із коротким терміном зберігання та тих, що часто транспортуються. Йдеться насамперед про м’ясну продукцію, включно з курятиною, свининою та яловичиною, а також про молочні вироби. Крім того, це стосується хлібобулочної продукції, що постачається з пекарень і заводів, тоді як випічка, виготовлена безпосередньо в супермаркетах, менш залежна від логістики і має мінімальні транспортні витрати.

"Загалом щодо кожного продукту ситуація залежатиме від пропозиції на ринку та від попиту споживачів. Якщо не буде ажіотажних інформаційних кампаній на кшталт закликів скуповувати гречку, рис, макарони або інші товари, і якщо велика кількість українців не почне масово купувати певні продукти під впливом таких інформаційних атак, штучно провокуючи зростання цін, то в підсумку ситуацію визначатиме ринок — на основі базового закону попиту та пропозиції щодо кожного конкретного продукту", — зазначив він.

Економіст Андрій Новак зазначив, що рівень урожайності також впливає на рівень цін, однак більшість базових продуктів Україна виробляє в достатніх обсягах для внутрішнього споживання і забезпечення ринку. Він пояснив, що продукція, яка експортується, зокрема зернові, олійні культури та курятина, формує передусім експортні доходи аграрного сектору, тоді як для внутрішніх потреб власного виробництва зазвичай вистачає.

За його словами, у червні посилюється сезонний фактор, адже на ринок починає надходити продукція нового врожаю, як теплична, так і з відкритого ґрунту. У міру зростання пропозиції ціни, як правило, знижуються, хоча масштаб цього зниження залежить від конкретних товарів.

Новак уточнив, що для масових вітчизняних овочів, таких як буряк, картопля, морква, цибуля та капуста, діятимуть одні цінові тенденції, тоді як імпортні продукти формуватимуться під впливом інших факторів.

"З року в рік ми вже неодноразово спостерігали, що в один сезон, наприклад, різко дешевшають помідори, а в інший такого стрибка вниз не відбувається. Тому все залежатиме від сезонного фактора, попиту та пропозиції на ринку фактично за кожною номенклатурою продуктів харчування, особливо сезонних", — резюмував експерт.

Нагадаємо, ціни на молоду картоплю впали в середньому на 15% через збільшення пропозиції нового врожаю, але деякі овочі, як капуста, навпаки, дорожчають. Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук пояснив, що сезонні коливання пов’язані з балансом попиту та пропозиції на ринку. Подібні тенденції мають значний вплив на формування цін у червні.

Відзначимо, що ціни на білоголову капусту в Україні зросли на 75% через дефіцит продукції та вичерпання минулорічних запасів. Аналітики наголошують, що при збереженні попиту дефіцит може призвести до подальшого подорожчання. Такі зміни відображаються і на інших продуктах борщового набору, що є важливим для споживачів та аграрного сектору.

Як раніше повідомляв Главред, прогнозується новий стрибок цін на продукти харчування, зокрема м’ясо та хліб, що зумовлено подорожчанням пального і зростанням собівартості виробництва. Директор департаменту аналітичних досліджень Олександр Печерицин наголосив, що ціни зростатимуть найбільше на товари з високими логістичними витратами та паливним компонентом. Це створює ризики для стабільності цін на українському ринку.

Про персону: Андрій Новак Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

