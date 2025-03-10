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Настав "час гривні": що буде з курсом і чи варто купувати валюту

Анна Ярославська
10 березня 2025, 10:18
348
На курс впливає зниження попиту на валюту з боку населення та значні економічні та політичні зміни у світі через рішення США.
Обмін валют, долар
Курс валют в Україні - що буде з доларом упродовж тижня / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

  • Що буде з курсом долара з 10 по 16 березня
  • Яку валюту краще купувати - долар чи євро

Курс долара в Україні знизився, водночас євро подорожчав. Аналітики оцінили, що буде з курсом валют упродовж тижня з 10 по 16 березня.

Зазначимо, що Національний банк України розглядає можливість зміни основної курсоутворюючої валюти з долара на євро, але рішення поки що немає. Детальніше читайте в матеріалі: "Відмова" від долара: в Україні можуть змінити основну валюту.

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У чому причина падіння курсу долара

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин пояснив зниження курсу долара тим, що американська валюта втрачає свою вартість на світових ринках. А якщо дешевшає долар, то автоматично дорожчає його головний конкурент - євро. Основною і доволі несподіваною причиною знецінення долара стали значні економічні та політичні зміни у світі через рішення США, пише ТСН.

Також на курс впливає і зниження попиту на валюту з боку населення.

"За інформацією Нацбанку, у січні фізособи купували близько 56 млн доларів готівки на день, зараз це 42 млн на день, або на 25% менше. Зниження попиту не могло не вплинути на курс", - пояснив голова Секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський.

За словами експерта Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, через турбулентність на міжнародних ринках несподівано настав "час гривні". Нацбанку навіть не потрібно витрачати багато коштів, щоб утримати гривню від девальвації.

Що буде з курсом валют далі

Шевчишин вважає, що поки незрозуміла економічна основа зниження курсу долара в Україні.

"На світовому ринку економічна ситуація змушує інвесторів переглядати свої стратегії. Вони виводять капітал із ринків США насамперед у європейські. Попит на долар знижується, на євро - зростає, це впливає на курс долара і, відповідно, на курс гривні", - пояснив він.

Своєю чергою, Забловський не виключає, що готівковий долар на поточному тижні може ще подешевшати.

"Індикатором стане міжбанківський ринок: якщо на початку тижня безготівковий долар опуститься нижче від нинішнього коридору в 41,3-41,7 грн/долар, дійде до 41 гривні, тоді можливе зниження його вартості в банках і обмінних пунктах", - сказав Забловський.

Пендзин, навпаки, очікує подорожчання долара, причиною якого можуть стати дії регулятора. Експерт нагадав, що в березні почалася виплата проіндексованих пенсій, які частково фінансуються за рахунок зарубіжної фінансової допомоги. А вона, як відомо, надходить у валюті, яку для держави вигідно продати на міжбанку якомога дорожче.

Тому, на думку Олега Пендзина, дії НБУ на поточному тижні будуть спрямовані не на зміцнення гривні, а на її ослаблення. Утім, девальвація очікується незначною: у межах 20-30 копійок. На готівковому ринку це означає підвищення середнього курсу до 41,70-41,80 грн/долар.

Продавати чи купувати валюту

Пендзин упевнений, що гривневі інвестиційні інструменти залишаються надійними і прибутковими.

"Йдеться про короткострокові депозити і придбання ОВДП терміном дії 90-100 днів, на такий період можна прогнозувати низькі ризики знецінення гривні", - сказав Пендзин.

Шевчишин вважає здешевлення долара тимчасовим, тому радить купувати валюту, поки є можливість витратити на неї менше гривень завдяки низькому курсу.

Забловський також радить купувати долари за вигідним курсом, але утриматися від купівлі євро без нагальної потреби, тому що ціна європейської валюти зараз висока, але незабаром може знизитися.

Курс долара в Україні - останні новини

Національний банк України знизив курс долара на понеділок, 10 березня. Долар досяг мінімального рівня з жовтня 2024 року.

Згідно з офіційними даними Нацбанку, курс на 10 березня становить 41,21 грн за долар (-0,0615 грн порівняно з попереднім днем). Нижчим курс долара був лише 15 жовтня 2024 року - 41,20 грн/долар.

Як писав Главред, Національний банк України (НБУ), ймовірно, буде змушений поступово девальвувати гривню до рівня, закладеного в бюджеті на кінець року - 45 гривень за долар. Середньорічний курс може становити близько 43 гривень за долар. Таким прогнозом поділився аналітик Олексій Козирєв.

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Хто такий Андрій Шевчишин

Андрій Шевчишин - український економіст, фінансовий аналітик, експерт фондового ринку і сільськогосподарських активів, керівник відділу аналітики в Forex club і Libertex.

Народився в Києві. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Економічна кібернетика". Випустився 1995 року.

Шевчишин працював з 2007 по 2012 рік в ІГ ТАСК на посаді керівника аналітичного департаменту.

У 2011 році увійшов до складу індексного комітету при Українській біржі. До обов'язків комітету входила оцінка та розрахунок індексів для цінних паперів та ухвалення рішення щодо зміни списку паперів, за якими оцінюють індекс.

Починаючи з 2012 року протягом трьох років Шевчишин обіймав посаду менеджера та аналітика в ТОВ ДТЕК.

Зараз Шевчишин працює в організації Forex Club на посаді керівника відділу аналітики. Також він керує аналітичним відділом у Libertex.

Шевчишин публікує свої прогнози на порталах, присвячених ринку молочної продукції та агропромисловому сектору.

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