Долар пішов в круте піке: скільки коштуватиме валюта 10 березня

Курс долара впав до мінімуму з середини жовтня 2024 року.

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Курс валют в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

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Яким буде офіційний курс долара 10 березня

Курс євро на 10 березня

Національний банк України знизив курс долара на понеділок, 10 березня. Долар досягнув мінімального рівня з жовтня 2024 року. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Згідно з офіційними даними Нацбанку, курс на 10 березня складає 41,21 грн за долар (-0,0615 грн у порівнянні з попереднім днем). Нижчим курс долара був лише 15 жовтня 2024 року - 41,20 грн/долар.

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Офіційний курс євро, навпаки, зріс. За один євро доведеться заплатити 44,72 грн (+0,1685 грн).

На міжбанківському ринку курс долара залишився без змін порівняно з попереднім днем – 41,23-41,26 грн за 1 долар (купівля-продаж). На готівковому ринку зафіксовано зниження курсу долара на 15 копійок – до 41,45 грн.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, Національний банк України вивчає можливість переорієнтації курсоутворюючої валюти з долара на євро, але рішення поки що немає. Заступник голови НБУ Юрій Гелетій зазначив, що частка євро в розрахунках зростає: 50% – імпорт, 30% – експорт, 22-23% – готівковий ринок. Він додав, що питання може стати актуальнішим у контексті євроінтеграції.

Також 6 березня Нацбанк знизив курс долара до 41,3680 грн, валюта досягла мінімуму з осені 2024 року. Євро подорожчав до 44,2493 грн.

Як повідомляв Главред, валютний ринок у перші дні березня залишатиметься стабільним, а курс гривні до долара коливатиметься в межах 41,6–42,2 грн/дол, повідомив Тарас Лєсовий із "Глобус Банку". Він зазначив, що зростання пропозиції валюти через посівну кампанію та сплату податків зменшить потребу в інтервенціях НБУ.

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Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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