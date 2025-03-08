Тисне політика Трампа: аналітик сказав, яким буде курс долара до кінця 2025 року

Нова політика президента США створює напругу на фінансових ринках, впливаючи на курс валют.

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Курс валют в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези Козирєва:

До кінця року курс долара може досягти рівня 45 грн/долар

Прогноз середньорічного курсу — близько 43 грн/долар

Курс євро може зрости до 46,35-48 грн/долар до кінця року

Національний банк України (НБУ) ймовірно буде змушений поступово девальвувати гривню до рівня, закладеного в бюджеті на кінець року — 45 гривень за долар. Середньорічний курс може становити близько 43 гривень за долар. Таким прогнозом поділився аналітик Олексій Козирєв, пише Мінфін.

"За середньорічним курсом я орієнтувався б на рівень близько 43 гривень", - сказав він.

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З огляду на поточні тенденції на міжнародних фінансових ринках та збереження співвідношення між євро і доларом, Козирєв прогнозує, що до кінця року курс євро в Україні може зрости до рівня близько 46,35-48 гривень за долар.

Експерт також наголосив на тому, що нова політика президента США Дональда Трампа створює напругу на світових фінансових ринках. Як наслідок, на валютні ринки, в тому числі й український, впливає постійний психологічний і економічний тиск.

"Після останніх рішень США психологічний та економічний тиск на гривню зростає. Це добре видно за сумою щоденного перевищення здачі валюти населенням, яке збільшилося в останні дні, над сумою купівлі валюти громадянами", - зазначив Козирєв.

За його словами, попри складнощі НБУ зберігає достатній "запас міцності" у вигляді високих золотовалютних резервів.

"Цього достатньо для того, щоб НБУ зміг утримати ситуацію під повним контролем на міжбанку через свої інтервенції з продажу долара і опосередковано впливати на курс на готівковому ринку як за доларом, так і за євро", - додав Козирєв.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс долара в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні знижується вартість долара. Офіційний курс з 5 по 8 березня знизився з 41,57 до 41,21 грн. Курс готівкового долара в обмінниках цих вихідних коливатиметься від 41,00 до 41,60 грн.

Також Національний банк України знизив курс долара до 41,21 грн за 1 долар на 10 березня, що є мінімальним рівнем з жовтня 2024 року. Курс євро зріс до 44,72 грн.

Крім цього, НБУ розглядає можливість зміни курсоутворюючої валюти з долара на євро, але рішення поки що не ухвалене. Заступник голови НБУ Юрій Гелетій повідомив, що частка євро в розрахунках збільшується: 50% – імпорт, 30% – експорт, 22-23% – готівковий ринок.

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Хто такий Олексій Козирєв? Олексій Козирєв — аналітик з понад 23-річним досвідом роботи в банківській системі, з яких 21 рік провів на керівних посадах. Спеціалізується на валютних питаннях, цінних паперах, інвестиційних проєктах, кредитуванні та міжнародних ринках. Брав участь у робочих групах Національного банку України та програмах USAID. Автор більше 5 тисяч статей і коментарів у галузі банківської справи та фінансів, а також численних телевізійних інтерв'ю.

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