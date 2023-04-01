Підвищення тарифу на воду в квітні: скільки доведеться платити українцям

В Україні в квітні підвищиться тариф на воду. В середньому кожній родині доведеться платити за водопостачання на 30-70 грн на місяць більше.

У квітні в Україні зростуть тарифи на воду / pixabay

Українців у квітні нинішнього року очікують нові тарифи на воду - підвищення пройде в два етапи. Про це повідомляє портал "Обозрєватєль"

Повідомляється, що тепер стандартна Українська сім'я платитиме за водопостачання на 30-70 грн на місяць більше. При цьому рішення про зростання цін на електроенергію відстрочили ‒ до 1 травня 2023 року підвищувати такий не тариф не будуть.

Відповідно, комісія повинна підняти тарифи з 1 квітня, а потім повторно провести підвищення через три місяці – з 1 липня. З повним переліком нових тарифів можна ознайомитися в документі. В середньому підвищення в рамках першого етапу (квітневе) складе 12,3%, а другого (липневе) – 14,1%.

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Очікується, що в Києві в квітні кубометр води може подорожчати з 30,38 до 38,1 грн, а в липні – до 40,4 грн. Припустимо, сім'я використовує в середньому п'ять кубометрів, в березні доведеться заплатити за воду 151,9 грн, в квітні – 190,5 грн, а в липні – вже 202 грн. Тобто щомісячна сума в платіжці в результаті двоетапного подорожчання збільшиться на 50,1 грн.

Далі, у Львові кубометр води коштує 25,88 грн, з квітня ціна складе вже 27,9 грн, з липня – 28,62 грн. В результаті в липні за п'ять кубів доведеться платити 143,1 грн, що на 13,7 грн більше діючої вартості.

Тарифи в Україні

У липні минулого року Верховна Рада прийняла законопроект про мораторій на підвищення тарифів на:

послуги з розподілу природного газу;

теплову енергію;

послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

У документах йдеться, що мораторій діятиме протягом усього воєнного стану в Україні та ще 6 місяців після його скасування.

Пізніше Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, затвердила триетапне підвищення тарифів на електроенергію в 2023 році - для непобутових споживачів.

Підвищення тарифу на передачу електроенергії протягом 2023 року буде трьохетапним:

до 380,28 грн/МВт-год з 1 січня (на 10%);

до 430,25 грн / МВт-год з 1 квітня (на 13%);

до 485,1 грн/МВт-год з 1 липня (на 13%).

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