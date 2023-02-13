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Lifecell круто підвищує тарифи: українцям назвали дату і нову ціну

13 лютого 2023, 19:09
Зміни тарифних планів торкнуться частини абонентів, що користуються послугами компанії lifecell.
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Компанія lifecell оголосила про підвищення тарифів / Facebook / lifecellua, ua.depositphotos.com

Оператор мобільного зв'язку компанія lifecell оголосила про нове підвищення тарифів на свої послуги для українських абонентів.

Згідно з отриманими даними, зміни тарифних планів торкнуться частини абонентів, що користуються послугами компанії. При цьому відповідні повідомлення почали приходити на телефони абонентів lifecell.

Звернемо увагу на те, що про підвищення вартості послуги дізналися абоненти, які користуються тарифом lifecell "4 Безліміти".

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Новий тариф lifecell: ціна і терміни

Відзначимо, що для абонентів lifecell, які користуються тарифом "4 Безліміти", ціна місячного пакету зросте. Абоненти платитимуть 160 гривень.

Нові ціни на послуги "4 Безліміти" lifecell вводить з 22 лютого 2023 року.

Lifecell круто підвищує тарифи: українцям назвали дату і нову ціну

Нагадаємо, раніше Київстар, Vodafone і lifecell заблокували надання послуг в своїх мережах для абонентів всіх мобільних провайдерів Росії і Білорусії.

З тих пір ті більше не можуть отримувати і здійснювати дзвінки, користуватися Інтернетом, а також відправляти SMS.

До того повідомлялося про плани ввести в Україні продаж SIM-карт для мобільного зв'язку за паспортами.

При цьому українців, які користуються послугами мобільного зв'язку, депутати Ради хотіли зобов'язати реєструвати SIM-карти за паспортом.

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тариф мобільний зв'язок тарифи Лайф lifecell
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