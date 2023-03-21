Тарифи зростуть мінімум на 60 гривень: в Україні піднімають ціни на воду

Тарифи на водопостачання і водовідведення для українців скоро злетять. Повідомляється, що середні витрати українців після запланованого на 2023 рік підвищення тарифів збільшаться на 60 грн.
"В середньому по ліцензіатах НКРЕКП за 2 етапи перегляду тарифів витрати одного домогосподарства (сім'я з 2-3 осіб) на водопостачання та водовідведення за місяць орієнтовно зростуть на 60 грн", - йдеться в повідомленні НКРЕКП.
У регуляторі пояснили, що на першому етапі перегляду зростання рівня середньозважених тарифів на воду буде в середньому на рівні 12,3%, а на другому етапі - 14,1%.
На скільки зростуть тарифи на воду
Як вплине зростання тарифів на кінцеву платіжку споживачів, залежатиме від кожного водоканалу:
- розмір тарифів яких різний,
- наявність засобів обліку у споживачів або їх розрахунку за нормами споживання і від кількості споживачів, що користуються послугами за одним договором (абонентському рахунку).
Коли зростуть тарифи на воду
НКРЕКП планує підвищувати тарифи на воду в два етапи: у квітні і в липні.
"Враховуючи можливі негативні наслідки різкого підвищення тарифів для споживачів, доцільно застосування поетапного підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення", - йдеться в повідомленні НКРЕКП.
Тарифи зростатимуть наступним чином:
- з 1 квітня - на 12,3% (в середньому);
- з 1 липня - на 14,1%.
Тарифи в Україні
Нагадаємо, що у липні 2022 року Верховна Рада ухвалила законопроект про мораторій на підвищення тарифів на:
- послуги з розподілу природного газу;
- теплову енергію;
- послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.
Документ передбачає, що мораторій діятиме протягом усього воєнного стану в Україні та ще 6 місяців після його скасування.
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