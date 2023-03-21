Тарифи зростуть мінімум на 60 гривень: в Україні піднімають ціни на воду

Стало відомо, як зростуть тарифи на воду в Україні вже з наступного місяця.

Тарифи на воду злетять / pixabay

Тарифи на водопостачання і водовідведення для українців скоро злетять. Повідомляється, що середні витрати українців після запланованого на 2023 рік підвищення тарифів збільшаться на 60 грн.

"В середньому по ліцензіатах НКРЕКП за 2 етапи перегляду тарифів витрати одного домогосподарства (сім'я з 2-3 осіб) на водопостачання та водовідведення за місяць орієнтовно зростуть на 60 грн", - йдеться в повідомленні НКРЕКП.

У регуляторі пояснили, що на першому етапі перегляду зростання рівня середньозважених тарифів на воду буде в середньому на рівні 12,3%, а на другому етапі - 14,1%.

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На скільки зростуть тарифи на воду

Як вплине зростання тарифів на кінцеву платіжку споживачів, залежатиме від кожного водоканалу:

розмір тарифів яких різний,

наявність засобів обліку у споживачів або їх розрахунку за нормами споживання і від кількості споживачів, що користуються послугами за одним договором (абонентському рахунку).

Коли зростуть тарифи на воду

НКРЕКП планує підвищувати тарифи на воду в два етапи: у квітні і в липні.

"Враховуючи можливі негативні наслідки різкого підвищення тарифів для споживачів, доцільно застосування поетапного підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення", - йдеться в повідомленні НКРЕКП.

Тарифи зростатимуть наступним чином:

з 1 квітня - на 12,3% (в середньому);

з 1 липня - на 14,1%.

Тарифи в Україні

Нагадаємо, що у липні 2022 року Верховна Рада ухвалила законопроект про мораторій на підвищення тарифів на:

послуги з розподілу природного газу;

теплову енергію;

послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Документ передбачає, що мораторій діятиме протягом усього воєнного стану в Україні та ще 6 місяців після його скасування.

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