УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гроші

Тарифи зростуть мінімум на 60 гривень: в Україні піднімають ціни на воду

21 марта 2023, 15:01
Стало відомо, як зростуть тарифи на воду в Україні вже з наступного місяця.
тарифи на воду, ціни на воду
Тарифи на воду злетять / pixabay

Тарифи на водопостачання і водовідведення для українців скоро злетять. Повідомляється, що середні витрати українців після запланованого на 2023 рік підвищення тарифів збільшаться на 60 грн.

"В середньому по ліцензіатах НКРЕКП за 2 етапи перегляду тарифів витрати одного домогосподарства (сім'я з 2-3 осіб) на водопостачання та водовідведення за місяць орієнтовно зростуть на 60 грн", - йдеться в повідомленні НКРЕКП.

У регуляторі пояснили, що на першому етапі перегляду зростання рівня середньозважених тарифів на воду буде в середньому на рівні 12,3%, а на другому етапі - 14,1%.

видео дня

На скільки зростуть тарифи на воду

Як вплине зростання тарифів на кінцеву платіжку споживачів, залежатиме від кожного водоканалу:

  • розмір тарифів яких різний,
  • наявність засобів обліку у споживачів або їх розрахунку за нормами споживання і від кількості споживачів, що користуються послугами за одним договором (абонентському рахунку).

Коли зростуть тарифи на воду

НКРЕКП планує підвищувати тарифи на воду в два етапи: у квітні і в липні.

"Враховуючи можливі негативні наслідки різкого підвищення тарифів для споживачів, доцільно застосування поетапного підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення", - йдеться в повідомленні НКРЕКП.

Тарифи зростатимуть наступним чином:

  • з 1 квітня - на 12,3% (в середньому);
  • з 1 липня - на 14,1%.

Тарифи в Україні

Нагадаємо, що у липні 2022 року Верховна Рада ухвалила законопроект про мораторій на підвищення тарифів на:

  • послуги з розподілу природного газу;
  • теплову енергію;
  • послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Документ передбачає, що мораторій діятиме протягом усього воєнного стану в Україні та ще 6 місяців після його скасування.

Читайте також:

холодна вода ЖКГ-тарифи послуги ЖКГ тарифи на воду
Реклама
Поддержите Главред

Останні новини

16:20

Ірина Білик поніжилася в ранкових обіймах Дмитра Коляденко

16:10

Обговорювали витік важливої інформації та атаки ворога: Зеленський терміново зібрав СтавкуВідео

16:01

ЗСУ зайдуть на територію Росії: журналіст розкрив сценарій смути у РФ

16:00

Довіри мінімум: знаки зодіаку, які не вміють зберігати секретиВідео

15:59

"Війська НАТО не підіпруть кордон України": цього року треба завершити поточну фазу війни – ЯковенкоВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

15:40

Навіщо класти використаний чайний пакетик у холодильник: спосіб, який здивує

15:13

Що загрожує призовникам за неявку до військкомату: адвокат озвучив наслідкиВідео

15:08

Шпинат, рукола та базилік: як і коли садити корисні рослини

15:01

Тарифи зростуть мінімум на 60 гривень: в Україні піднімають ціни на водуВідео

Реклама
14:51

ЗСУ підуть у наступ на двох напрямках для прориву "коридору" до Криму – Bild

14:47

Астролог Влад Росс вказав точний місяць, коли можуть вбити ПутінаВідео

14:38

Дімопулос відреагувала на скандальні слова Джеджули про синаВідео

14:26

В який день квітня не можна нічого робити: місячний календар на квітень 2023

14:13

Вітамінна бомба весни: рецепт найпростішого і дивовижного салату за 5 хвилинВідео

14:10

"Лікарі сказали, що в сорочці народилася": старша донька Полякової загриміла до лікарні

14:04

"Не такі ми друзі, як колись": Positiff відверто зізнався, що зіпсувало його дружбу з ПотапомВідео

14:00

"Поставки боєприпасів Росії вже йдуть": Яковенко пояснив, наскільки далеко зайде КитайВідео

13:59

Наридал: Путін вручить премію українському балеруну, який набив портрет терориста на грудяхВідео

13:58

Магнітом притягують блага: імена чоловіків, які завжди при грошах

13:29

Фінансує ЗСУ: у Росії взялися за МеладзеВідео

Реклама
13:27

Хто розбагатіє у квітні: 3 знаки зодіаку отримають несподіваний прибутокВідео

13:21

Китай продав РФ дронів на 12 млн доларів від початку повномасштабної війни – The New York TimesВідео

12:46

Стануть м'якшими за пух: 5 способів, як пом'якшити "дубові" рушники

12:43

Верховна Рада проголосувала за розширення повноважень Федорова і призначила двох міністрів

12:36

Окупанти намагаються просуватися до центру Бахмута, але зустрічають потужну відсіч ЗСУ - СирськийВідео

12:28

"Ганчірка, стули пельку": Гіркін в істериці плюнув в обличчя Путіну за провали у війніВідео

12:25

Чи потрібно протикати і як правильно зав'язати: все, що потрібно знати про пакет для запікання

12:00

Гороскоп на завтра 22 березня 2023: Овну - розставання, Стрільцям - нові відносиниВідео

11:50

"Путін - ввічлива людина": Шольц розповів про свої розмови з диктатором РФ

11:47

"РФ влупить ракетами": астролог попередила про 3 найнебезпечніші дні в кінці березняВідео

11:34

ПВК Вагнера проти кадировців: Росію розірве війна кланів – журналіст РФ

11:27

Як швидко подружити кішку і собаку в домашніх умовах

11:19

"Путін не повинен виграти": Шольц заявив, що не вірить у швидке завершення війни в УкраїніВідео

11:18

Як і коли садити часник навесні: таємна добавка – і засіки будуть ломитися від врожаю

10:59

"Путін буде змушений тікати": завершення війни можливе цього року - експертВідео

10:48

"ЗСУ кілька місяців ламатимуть військовий хребет РФ": стара техніка росіян стане проблемою – експертВідео

10:44

Удари по залізниці та складах РФ: нові деталі потужної "бавовни" в Джанкої

10:03

"Бережіть мене": Пугачова звернулася до Путіна, але поплатиласяВідео

10:00

Розклад Таро на молодик 21 березня 2023: кого чекає розчарування, а кого - неймовірна удачаВідео

09:56

"Київ накриє повінь і буде апокаліпсис, якщо монахи підуть": у Лаврі пояснили погрозливі дописиВідео

Реклама
09:38

Путін зазнає фіаско: Україна повернула понад половину захоплених територій – Білий дім

09:33

Головна мета Путіна очевидна - затягнути війну до 2024 року: російський соціолог назвав причинуВідео

09:00

Гороскоп на сьогодні 21 березня 2023: Рибам - нервування, Тельцю - незапланований ремонтВідео

09:00

Українська армія влітку ламатиме хребта РФ, є шанс на завершення війни цього року - СамусьЕксклюзив

08:53

Путін приховано принизив Сі Цзіньпіна - росЗМІ

08:47

Сі прийняв від Путіна поцілунок у дупу і тепер може наказати завершити війнуПогляд

08:42

Калібри перевозили залізницею: в ОК Південь оцінили удар по окупантах у Джанкої

08:35

"Двійники Путіна існують": фахівці назвали єдину ознаку, за якою їх можна розпізнатиВідео

07:51

У бою з окупантами загинув захисник з Прикарпаття: він повернувся з-за кордону, щоб захищати Україну

07:45

РФ скоро втратить ініціативу на фронті: окупанти активізувалися, щоб встигнути досягти успіхів – ISWВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Мода та краса
Гарний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять