Тарифи Vodafone різко злетять: українцям повідомили дату і нову ціну

У Vodafone уточнили, що змінюється базова вартість дзвінків і SMS за кордон.

В Україні оператори мобільного зв'язку перейшли на оновлені домовленості з європейськими компаніями. У зв'язку з цим тепер діють комерційні умови тарифів на роумінг абонентам.

Відповідні повідомлення приходять в SMS-повідомленнях клієнтам. Зокрема, оператора мобільного зв'язку компанії Vodafone.

Оператор запропонував своїм абонентам, які користуються бюджетним тарифом за 145 грн. на місяць доплатити 50 грн., щоб отримати 10 ГБ і 100 хвилин на розмови в країнах ЄС. Дорожчі тарифи включають роумінг без доплати.

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У Vodafone також уточнили, що з 7 березня 2023 року змінюється базова вартість дзвінків за кордон:

25 грн/15 хв - у 16 країн (після використання 20 пакетів хв на добу буде 5 грн на добу);

30 грн/5 хв - в 14 країн;

від 30 грн на інші напрямки;

вартість SMS за кордон - 6 грн/SMS.

Нагадаємо, раніше, в ніч з 24 на 25 лютого Київстар, Vodafone і lifecell заблокували надання послуг в своїх мережах для абонентів всіх мобільних провайдерів Росії і Білорусії.

З тих пір ті більше не можуть отримувати і здійснювати дзвінки, користуватися Інтернетом, а також відправляти SMS.

До того повідомлялося про плани ввести в Україні продаж SIM-карт для мобільного зв'язку за паспортами.

При цьому українців, які користуються послугами мобільного зв'язку, депутати Ради хотіли зобов'язати реєструвати SIM-карти за паспортом.

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