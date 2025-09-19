"Потім неможливо забрати кошти!": клієнти ПриватБанку б'ють на сполох

На порталі Мінфін незадоволений українець розповів, що не може забрати свої кошти.

Клієнти ПриватБанку, які зберігають гроші у валюті, зіткнулися з серйозними труднощами.

На порталі Мінфін незадоволений українець розповів, що не може забрати свої кошти.

"Нікому не рекомендую відкривати депозити у валюті! Потім неможливо забрати кошти! Просто смокчуть в очі та вуха і кажуть, що це "Божа роса"! Купюри 96 року, старі. Заявку на зняття в застосунку неможливо нормально оформити вже третю добу! Якщо купюри не влаштовують - відміняй саме замовлення і створюй нове через 4-5 днів, раніше не можна", - розповів він.

За словами клієнта, звернення до служби підтримки не дають жодного результату.

"І таке коло пекла не закінчується!", - підсумував він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, клієнти ПриватБанку зіткнулися з труднощами під час актуалізації даних у додатку Приват24.

Також відомо, що клієнти ПриватБанку скаржаться на недостатній захист від шахраїв, які знімають великі суми з рахунків.

