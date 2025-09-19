"Потім неможливо забрати кошти!": клієнти ПриватБанку б'ють на сполох

Ви дізнаєтеся:
- Що відбувається з рахунками українців
- Як реагують у банку
Клієнти ПриватБанку, які зберігають гроші у валюті, зіткнулися з серйозними труднощами.
На порталі Мінфін незадоволений українець розповів, що не може забрати свої кошти.
"Нікому не рекомендую відкривати депозити у валюті! Потім неможливо забрати кошти! Просто смокчуть в очі та вуха і кажуть, що це "Божа роса"! Купюри 96 року, старі. Заявку на зняття в застосунку неможливо нормально оформити вже третю добу! Якщо купюри не влаштовують - відміняй саме замовлення і створюй нове через 4-5 днів, раніше не можна", - розповів він.
За словами клієнта, звернення до служби підтримки не дають жодного результату.
"І таке коло пекла не закінчується!", - підсумував він.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, клієнти ПриватБанку зіткнулися з труднощами під час актуалізації даних у додатку Приват24.
Також відомо, що клієнти ПриватБанку скаржаться на недостатній захист від шахраїв, які знімають великі суми з рахунків.
Вам може бути цікаво:
- Зміни до бюджету - питання часу: Марченко допустив збільшення витрат на оборону
- Можна купити за копійки: в Україні обвалилася ціна на базовий продукт
- Курс долара зростає третій день поспіль: скільки коштуватиме валюта 22 вересня
Про джерело: Мінфін
Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.
На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки в банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред