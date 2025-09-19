Курс долара росте третій день поспіль: скільки коштуватиме валюта 22 вересня

Нацбанк підвищив курс долара третій день поспіль.

https://glavred.net/economics/kurs-dollara-rastet-tretiy-den-podryad-skolko-budet-stoit-valyuta-22-sentyabrya-10699598.html Посилання скопійоване

Курс валют на 22 вересня / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Яким буде курс долара 22 вересня

На скільки подешевшав курс євро

Яка ситуація на міжбанку і готівковому ринку

Національний банк України підвищив офіційний курс долара до гривні на понеділок, 22 вересня. Американська валюта дорожчає третій день поспіль. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на 22 вересня встановлено на рівні 41,2502 грн за 1 долар, що на 0,0014 грн більше порівняно з попереднім днем. Таким чином, гривня залишилася відносно стабільною щодо американської валюти.

відео дня

Щодо євро, українська валюта посилила свої позиції. Офіційний курс європейської валюти на 22 вересня знизився і становитиме 48,4215 грн за 1 євро, що на 0,3635 грн менше, ніж напередодні.

Станом на 16:00 на міжбанку котирування гривні до долара коливалися в межах 41,29-41,32 грн/дол., тоді як євро торгувалося на рівні 48,47-48,49 грн/євро.

На готівковому ринку спостерігалася протилежна тенденція. Долар подешевшав до 41,40 грн, а євро - до 48,95 грн.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Чи може подорожчати долар в Україні

Фінансовий експерт Андрій Шевчишин припускає, що курс долара в Україні з часом може піднятися до 44 грн/долар. За його словами, наразі Національний банк здатен утримувати американську валюту біля позначки 41 грн/долар, однак у разі посилення економічних ризиків гривня може поступово втрачати свої позиції.

"Наскільки швидко та наскільки сильно вона ослабне – залежатиме від дій самого регулятора", - зазначив Шевчишин.

Курс валют - новини України

Нагадаємо, євро досяг найвищого рівня проти долара за останні чотири роки - 1,1867 долара, що експерти пояснюють зростанням попиту на хеджування інвестицій.

Як повідомляв Главред, на 19 вересня Національний банк України підвищив офіційний курс долара до 41,25 грн (+6 коп.), євро - до 48,78 грн (+1 коп.). На міжбанку долар зріс до 41,23-41,26 грн

Директор департаменту фінансових ринків "Глобус Банку" Тарас Лєсовий додав, що найближчим часом коливання долара в Україні будуть залежати передусім від економічних чинників. За його прогнозом, курс американської валюти коливатиметься в межах 41,2-41,5 грн/долар, а різниця між міжбанком і готівковим ринком залишиться мінімальною.

Читайте також:

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред