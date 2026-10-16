Пальне в Україні стрімко дорожчає: що буде з цінами на АЗС до кінця року

Ціни на пальне в Україні перетнули психологічну позначку 100 гривень та продовжують рости.

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Що відбувається з цінами на пальне в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Про що йдеться у матеріалі:

Скільки коштуватиме пальне до кінця 2026 року

Чи загрожує Україні дефіцит дизелю

Скільки літрів пального варто тримати про запас

Найбільші мережі АЗС України підняли ціни на пальне. Середня вартість дизелю у великих мережах перевищила 100 гривень. Експерти попереджають, що це не межа: ризик для водіїв поступово зміщується від ціни до фізичної наявності дизелю на ринку.

Главред вирішив з’ясувати, що буде з цінами на пальне в Україні до кінця 2026 року.

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Як змінилися ціни на пальне 16 жовтня

У п’ятницю бензин А-95 у великих мережах коштує в середньому близько 90,55 грн за літр, а дизельне пальне - 100,84 грн. Порівняно з попереднім днем "БРСМ-Нафта" підняла автогаз і А-95 на 1 грн/л, а дизель - менш ніж на 1 грн/л, пише Главком.

У Socar дизель і ДП+ додали по 1 грн/л, автогаз - 2 грн/л. WOG підняв автогаз на 1 грн/л, а дизель і ДП+ - менш ніж на 2 грн/л.

В Окко та UPG дизельне пальне і ДП+ зросли на 1 грн/л. В "Укрнафті" на 1 грн/л подорожчали ДП, ДП+ та автогаз.

Наразі найдорожче пальне пропонують мережі Окко, WOG та Socar, тоді як найнижчі ціни традиційно зберігаються на АЗС "БРСМ-Нафта" та "Укрнафта".

Що буде з цінами на пальне у жовтні

Нинішнє підвищення може виявитися лише першим кроком. Директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн в ефірі "Ми-Україна" назвав ринок збалансованим.

За його оцінкою, бензину на АЗС достатньо, а його вартість відповідає ринковій. Ще наприкінці вересня ринок бензину вирівнявся, тож коливань тут він не очікує.

З дизелем Куюн бачить іншу картину. Експерт допускає, що вже цього місяця літр може подорожчати приблизно на 3–4 грн.

Оператори, за його словами, сьогодні не мають прибутку з продажу дизпалива, хоча на нього припадає фактично половина всіх обсягів реалізації на заправках.

"Відповідно, ситуація там залишається важкою", - пояснив Куюн.

Як змінювалися ціни на бензин / Інфографіка: Главред

Скільки коштуватиме бензин і дизель в Україні до кінця 2026 року

Ширший горизонт прогнозу пропонує директор Науково-технічного центру "Психея" Сергій Сапєгін. Він не очікує різкого стрибка вартості до грудня, якщо світовий ринок нафти залишиться спокійним.

За його розрахунками, поточні світові котирування вже здебільшого закладені в українські стели. Імпортний паритет експерт оцінює у 78,97 грн/л для А-95 та 90,57 грн/л для дизпалива.

"За базовим сценарієм до кінця року середня ціна А-95 становитиме 89–94 грн/л залежно від класу АЗС. Дизельне пальне коштуватиме 99–102 грн/л", - розповів Сапєгін в інтерв’ю Главкому.

Такий розклад, за словами аналітика, реальний за трьох умов. Нафта Brent має триматися біля $100 за барель, як прогнозує Morgan Stanley на четвертий квартал. Також не повинно бути нових масштабних збоїв у морській логістиці, а гривня має залишатися відносно стабільною.

Головну загрозу експерт бачить у Європі, звідки Україна імпортує готові нафтопродукти. Якщо тамтешні біржі підуть угору, водіям доведеться платити помітно більше.

"Підвищення на 10% додасть до імпортного паритету близько 5,2 грн/л для бензину та 6,6 грн/л для дизеля", - пояснив Сапєгін.

У такому разі, за його оцінкою, А-95 наблизиться до 94–95 грн/л, а дизель - до 105 грн/л. Преміальний сегмент піде ще вище: бензин коштуватиме близько 98–100 грн/л, а дизель - близько 106 грн/л.

Ціна на нафту / Інфографіка: Главред

Чи є дефіцит пального на АЗС через відключення світла

Попит на бензин і дизель для генераторів зростає, проте порожніх резервуарів на заправках немає. Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн в коментарі 24 Каналу запевнив, що ажіотажу серед водіїв поки не спостерігається.

Експерт нагадав, що під час масштабних знеструмлень у грудні та січні картина була іншою. Тоді автомобілісти значно частіше заїжджали на АЗС із каністрами, щоб забезпечити паливом свої генератори.

Нині, за словами Куюна, постачальники здатні закрити додатковий попит, тож приводу для паніки він не бачить.

"Поки в нас пального вистачає, все нормально", - зазначив він.

Чи може в Україні виникнути дефіцит дизелю у 2027 році

Фінансовий аналітик Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE висловив думку, що дизель в Україні може закріпитися вище позначки 100 грн за літр. Згодом, на його переконання, країна ризикує зіткнутися з фізичною нестачею цього пального.

Економіст пояснює свою тривогу тим, що глобальні процеси вже спустошують національні запаси нафтопродуктів у різних державах.

Як приклад він навів перебої з паливом в Індонезії та Таїланді. Для України, вважає Кущ, головною загрозою стає вже не вартість літра, а сама можливість його купити.

"Якщо ситуація на Близькому Сході загострюватиметься, а дефіцит на світовому ринку не зміниться, навесні 2027 року може початися глобальна енергетична криза", - попередив він.

Ормузька протока / Інфографіка: Главред

Скільки пального варто тримати про запас через атаки РФ

Окрім глобальних ризиків, на ринок тиснуть і внутрішні загрози. Систематичні російські атаки завдали паливній інфраструктурі України значних руйнувань. Ринок адаптувався до воєнних умов і диверсифікував маршрути імпорту, однак імовірність нових ударів і перебоїв залишається високою.

Експерт паливного ринку Сергій Куюн пояснив, що після можливих обстрілів компаніям знадобиться певний час, щоб відновити ланцюги постачання. Тому фахівець закликає автовласників подбати про особистий резерв на такий випадок.

"Водіям варто мати запас пального на 2–3 тижні - 50–70 літрів", - наголосив Куюн.

Чи подорожчають продукти і ліки через ціни на пальне

Економіст Олег Устенко в ефірі Новини.LIVE попередив, що зростання цін на пальне та ослаблення гривні прискорюватимуть подорожчання товарів в Україні.

"Паливо є частиною будь-якої собівартості будь-якої продукції. Неважливо, мова йде про картоплю - її теж треба довезти до ринку або супермаркету", - зауважив він.

На його думку, продукти можуть подорожчати щонайменше на 10%, а ліки - ще більше.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

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Про персону: Сергій Куюн Сергій Куюн - директор "Консалтингової групи А-95" з травня 2008 року. У минулому - головний редактор журналу "НафтаРинок" компанії UPECO. Учасник експертно-аналітичної групи з питань ринку нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості.

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