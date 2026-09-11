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РФ почала прицільно бити по АЗС Києва: яка мета атак і що буде з пальним та цінами

Дар'я Пшеничник
11 вересня 2026, 16:14оновлено 11 вересня, 17:04
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Росіяни другу добу поспіль б'ють дронами по цивільній паливній інфраструктурі столиці, а нафтотрейдери терміново ставлять мобільні укриття на своїх комплексах.
РФ почала прицільно бити по АЗС Києва: яка мета атак і що буде з пальним та цінами
Росіяни атакували автозаправки в кількох районах столиці / Колаж: Главред, фото ДСНС

Про що йдеться у матеріалі:

  • Чому РФ атакує АЗС у Києві
  • Скільки людей загинуло внаслідок ударів
  • Чи буде дефіцит пального та подорожчання
  • Як уберегтися під час повітряної тривоги

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У столиці вже другий день поспіль фіксують цілеспрямовані удари ворожих БПЛА по об'єктах цивільної паливної інфраструктури. Наслідки атак 11 вересня виявилися важкими: кількість загиблих зросла до двох осіб. Як заявив міський голова Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі:

"Уже двоє загиблих від ранкової атаки на АЗС Києва. В лікарні помер іще один постраждалий".

Мер Києва також уточнив, що наразі у столичних медичних закладах перебувають шестеро поранених (загалом відомо про шістьох травмованих).

Атаки 11 вересня зафіксовані в Дніпровському та Оболонському районах столиці, зокрема на Оболоні окупанти завдали повторного удару, через що постраждав і рятувальник ДСНС.

Напередодні, 10 вересня, під удар також потрапила АЗС біля ТРЦ "Республіка Парк", де постраждали щонайменше четверо людей. Загалом за два дні в Києві уражено вже три автозаправні комплекси.

Главред з’ясував, у чому полягає військово-тактичний сенс цих ударів, як реагують компанії та що буде з наявністю пального й цінами на стелах.

У чому сенс атак та яка масштабна мета РФ

РФ почала прицільно бити по АЗС Києва: яка мета атак і що буде з пальним та цінами
Уражена АЗС у Києві 10 вересня / Фото: facebook.com/bogdan.kukura.page

Ударів зазнали об'єкти мережі "Укрнафта" на правому та лівому берегах столиці (зокрема на Троєщині та Почайній). У керівництві компанії наголошують на суто терористичному характері дій ворога. Голова правління "Укрнафти" Богдан Кукура зазначив:

"Це черговий цілеспрямований удар по цивільних об’єктах, які забезпечують людей пальним та необхідними товарами. Жодної військової мети в таких атаках немає".

Позицію підтвердив і голова "Нафтогазу" Сергій Федоренко, підкресливши, що удар на Почайній був подвійним:

"Жодної військової мети в таких атаках немає й бути не може. Це терор проти цивільного населення, мирних людей".

РФ почала прицільно бити по АЗС Києва: яка мета атак і що буде з пальним та цінами
Наслідки ударів по АЗС Києва 11 вересня / Фото: ДСНС

Експерти зазначають, що це частина ширшої стратегії РФ. Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн у своєму дописі на Facebook зауважив, що від початку нової хвилі ударів по всій країні атаковано вже понад 300 АЗС (посилаючись на дані міністра енергетики Дениса Шмигаля). Удари поступово зміщуються від прифронтових областей углиб країни, однак близько 80% пошкоджених станцій згодом відновлюють роботу.

Що буде з пальним та цінами у Києві

Попри серійність ударів, експерти запевняють, що створити дефіцит або вплинути на ринок у столиці росіянам не вдасться.

За даними Сергія Куюна, у Києві зараз діють 270 ліцензій на роздрібну торгівлю нафтопродуктами, а в Київській області - ще 529. Разом це близько 800 АЗС. Втрата кількох об'єктів жодним чином не здатна похитнути пропозицію:

"Відповідно говорити про якийсь вплив цих атак на ринок точно не доводиться", - наголосив Куюн.

РФ почала прицільно бити по АЗС Києва: яка мета атак і що буде з пальним та цінами
Наслідки ударів по АЗС Києва 11 вересня / Фото: ДСНС

Динаміка цін 11 вересня також свідчить про відсутність панічного стрибка саме через атаки:

  • А-95 (середня ціна): 83,96 грн/л (+63 коп. за добу).
  • Дизель (середня ціна): 94,63 грн/л (+87 коп. за добу).
  • Автогаз: 43,44 грн/л (ціна не змінилася).

Окремі мережі коригували цінники дещо помітніше (наприклад, ОККО та UPG підняли вартість бензину та дизелю на 1–2 грн), проте фахівці зазначають, що пов'язувати це коригування безпосередньо з ударами по столичних заправках підстав немає.

Правила безпеки: чому важливо покидати АЗС під час тривоги

РФ почала прицільно бити по АЗС Києва: яка мета атак і що буде з пальним та цінами
Наслідки ударів по АЗС Києва 11 вересня / Фото: ДСНС

Експерти наголошують, що головною ціллю атак є не економічний деструктив, а загроза життю людей. Від ефективного фізичного захисту проти реактивних дронів типу Shahed сітки чи сталеві конструкції не рятують. Головним фактором виживання стає дисципліна під час тривог.

Під час атак 11 вересня персонал і клієнти "Укрнафти" негайно залишили території АЗК одразу після сигналу тривоги, що допомогло уникнути значно більшої кількості жертв серед цивільних. Паралельно мережі (зокрема ОККО, UPG, AMIC) розпочали активне встановлення мобільних укриттів безпосередньо на території комплексів.

За даними Telegram-каналу Insider UA, у мережі також з’явився перелік потенційних секторів у Києві, які можуть перебувати під загрозою повторних ударів (зокрема АЗС у районах Академмістечка, Борщагівки, Теремків, Голосієва, Деміївки, Почайни, Оболоні, Троєщини, Березняків та Осокорків). Киян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та негайно прямувати в укриття, перебуваючи поблизу інфраструктурних об'єктів.

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Про персону: Сергій Куюн

Сергій Куюн - директор "Консалтингової групи А-95" з травня 2008 року. У минулому - головний редактор журналу "НафтаРинок" компанії UPECO. Учасник експертно-аналітичної групи з питань ринку нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості.

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