Пальне в Україні рекордно подорожчало: які ціни на АЗС 20 жовтня

Найбільше подорожчав автогаз, а найдешевше пальне досі продають "БРСМ-Нафта" та "Укрнафта".

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Ціни на пальне в Україні 20 жовтня / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Мережі АЗС підняли ціни на дизель і автогаз

Преміальний дизель вже коштує 108,90 грн/л

Найдешевше пальне - на "БРСМ-Нафта" та "Укрнафті"

У вівторок, 20 жовтня, найбільші мережі АЗС в Україні змінили вартість пального. Ціни на бензин залишилися стабільними, однак дизельне пальне та автомобільний газ подорожчали.

Як свідчить інформація на сайтах мереж, на OKKO та WOG дизельне пальне подорожчало на 1,00 грн за літр. Таким чином, ДП преміум вже коштує 107,90 грн/л. Також на WOG зросла вартість автогазу на 1,00 грн/л.

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Оператор Socar підняв ціну на преміальний дизель на 1,00 грн/л, через що ціна зросла до рекордних 108,90 грн/л. Водночас автогаз додав одразу 1,50 грн/л, сягнувши позначки 54,40 грн/л.

Державна "Укрнафта" також підняла вартість автогазу на 1,00 грн/л, але залишила ціни на інші види пального незмінними.

Варто додати, що наразі найдорожче пальне пропонують мережі OKKO, WOG та Socar, тоді як найнижчі ціни зберігаються на АЗС "БРСМ-Нафта" та "Укрнафта".

Ціни на пальне 20 жовтня / Інфографіка: Главред

Коли пальне може подорожчати до 145 гривень

Генеральний директор групи компаній Prime Group, паливний експерт Дмитро Льоушкін говорив, що дизельне пальне в Україні у лютому 2027 року може подорожчати до 115-120 гривень за літр, а за найгіршого розвитку подій - до 140-145 гривень.

За його словами, ключовий вплив на підсумкові цифри на АЗС матимуть вартість нафти, котирування гривні, рівень податків та загальна ситуація на світовому ринку.

"Щоб не наганяти зайвого жаху, я вважаю, що дизель буде по 115-120 гривень за літр десь у лютому. Бо акцизи, бо немає завершення війни - ні однієї, ні іншої (США з Іраном - ред.), бо ми будемо переживати досить важку зиму і відповідати на дії РФ. Це також матиме вплив на світові ціни", - наголосив він.

Як змінювалися ціни на бензин / Інфографіка: Главред

Ціни на пальне - останні новини

Як повідомляв Главред, голова Нафтогазової асоціації Ярослав Старовойтенко заявляв, що ситуація на світовому нафтовому ринку залишається одним із головних чинників, що впливають на вартість палива в Україні. Нинішнє зростання цін на українських АЗС пов’язане насамперед із бойовими діями навколо Ормузької протоки та протистоянням між США та Іраном.

Експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн наголошував, що українським водіям варто тримати особистий резерв бензину або дизеля на два-три тижні. Причина - ризик тимчасових збоїв у постачанні через російські атаки на паливну інфраструктуру, які можуть підсилити ажіотаж на заправках.

Водночас директор Науково-технічного центру "Психея" Сергій Сапєгін заявляв, що за базовим сценарієм до кінця року середня ціна А-95 становитиме 89–94 грн/л залежно від класу АЗС. Дизельне пальне коштуватиме 99–102 грн/л.

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Про персону: Дмитро Льоушкін Дмитро Льоушкін - засновник української групи компаній Prime, яка займається транспортними та логістичними послугами. Бізнесмен відкрив перші п'ять власних АЗС для власного і партнерського транспорту у 2015 році.

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