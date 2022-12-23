Як самому збільшити пенсію на 63%: у Пенсійному дали роз'яснення

Розмір пенсії, яку нараховують українцям, пенсіонери можуть збільшити, але тільки при дотриманні однієї умови. Про це повідомляють представники Пенсійного фонду.
За їх словами, подібні механізми заохочення пенсіонерів закладені в Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
Для того щоб не виходити на пенсію з досягненням пенсійного віку автоматично, про рішення потрібно повідомити органи ПФУ, тоді стаж буде рахуватися до дня виходу на пенсію. І, відповідно, її розмір буде збільшуватися - щомісяця.
Як кажуть чиновники, в Україні існують два типи нарахування страхового стажу в таких випадках - до 5 років і від 5 років старше пенсійного віку.
Щомісяця розмір пенсії зростатиме так:
- на 0,5% за кожен місяць страхового стажу з місяця, який слідує за місяцем досягнення пенсійного віку (якщо відстрочка виходу на пенсію буде строком до п'яти років - 60 місяців);
- на 0,75% за кожен місяць страхового стажу з місяця, який слідує за місяцем досягнення пенсійного віку (якщо відстрочка виходу на пенсію складе більше п'яти років − понад 60 місяців).
Нагадаємо, раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.
Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.
Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.
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