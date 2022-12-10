Українці мають право добровільно збільшити свій пенсійний вік і вчасно вийти на заслужений відпочинок пізніше, кажуть у ПФУ.

Самостійний вибір віку виходу на пенсію: у Пенсійному пояснили, як це працює / колаж фото УНІАН

Громадяни України мають право добровільно збільшувати свій пенсійний вік і виходити на заслужений відпочинок пізніше, ніж це належить за законодавством. Про це йдеться у відповідному роз'ясненні Пенсійного фонду.

Як пишуть чиновники, за кожен додатковий місяць, який вони перероблять, їх розрахунковий розмір пенсії збільшиться на 0,5%. Якщо ж людина зважиться вийти на пенсію пізніше, ніж через 60 місяців після настання пенсійного зростаючи, то за кожен додатковий місяць стажу пенсія зросте на 0,75%.

Але тут потрібно дотримуватися двох критеріїв: 1) мати достатньо страхового стажу для виходу на пенсію; 2) відмовитися від виходу на пенсію і продовжити працювати (але тільки офіційно працевлаштованим).

"При призначенні пенсії з відстрочкою основний розмір пенсії зростає: на 0,5% – за кожен повний місяць страхового стажу починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, у разі відстрочки виходу на пенсію строком до 60 місяців; на 0,75% – за кожен повний місяць страхового стажу починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, у разі відстрочки виходу на пенсію на термін понад 60 місяців", – розповіли в ПФУ.

Тобто, якщо кажуть експерт, людина замість 60 років вийде на пенсію в 66 років і весь цей час продовжить працювати, то в кінцевому підсумку його пенсія збільшиться на 39%.

Нагадаємо, раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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