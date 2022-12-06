Розтринькали пенсії двох млн росіян: стало відомо, скільки РФ спустила на вчорашній обстріл України

Російські окупанти випустили по Україні понад 70 ракет, більшість з них збила протиповітряна оборона.

Росія витратила близько 500 млн доларів на вчорашній обстріл України / Міноборони РФ, timetolive.ru

Під час масованого обстрілу України у понеділок, 5 грудня, російські окупанти спустили на вітер близько 500 мільйонів доларів, а це невиплачені пенсії двох мільйонів росіян. Такі дані наводить Forbes.

"Росія за 5 грудня випустила територією України ракети різних типів, загальна сума яких, за підрахунками Forbes, становить $400-500 млн", - йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що, за даними командування Повітряних сил ЗСУ, росіяни завдали ударів по Україні такими ракетами: 38 Х-101/Х-555, 22 "Калібри", три Х-22, шість Х-59 та одна Х-31П.

У Forbes додають, що для розрахунку вартості всіх ракет використовувалися наступні оцінки:

Х-101 – 13 млн доларів;

Х-555 – 4 млн доларів;

"Калібр" – 6,5 млн доларів;

Х-22 – 1 млн доларів;

Х-59 – 0,5 млн доларів;

Х-31П – 0,5 млн доларів.

Таким чином, загальна вартість випущених ракет по Україні складає 400-500 млн доларів.

Ракетна атака на Україну 5 грудня

У понеділок, 5 грудня, в Україні пролунала масштабна повітряна тривога. Російські окупанти випустили ракети по українських містах. Як розповів в ефірі телемарафону речник Повітряних сил України Юрій Ігнат, пуски ракет здійснили стратегічні бомбардувальники РФ, а також кораблі з акваторії Чорного моря.

Внаслідок ракетного удару РФ були пошкоджені два об'єкти інфраструктури, через це у низці областей України запровадили екстрені відключення світла. Зокрема, без світла залишилася частина Одеси, Кривий Ріг, Сумська область та Миколаївщина.

Сили протиповітряної оборони України збили понад 60 зі понад 70 випущених ракет, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

У країні-агресорі Росії виступили із цинічною заявою щодо масованої ракетної атаки на Україну. Так, ексчлен Держдуми Сергій Марков заявив, що ракетний удар по українських містах був здійснений з "гуманітарними цілями". Крім того, він збрехав, що російські загарбники б'ють по Україні, тому що ЗСУ нібито "завдають ударів по енергосистемі та інфраструктурі Донбасу".

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