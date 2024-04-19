Чи піднімуть тариф: у скільки обійдеться електрика через атаки РФ

В Україні тарифи на електроенергію можуть підвищити вже влітку. До травня, ймовірно, в уряді не встигнуть ухвалити рішення, повідомляють ЗМІ.

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Чи піднімуть тариф на світло в червні? / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні тарифи на електроенергію можуть підвищити вже влітку - через масовані удари країни-агресора РФ по українській енергосистемі. Як повідомляє портал "Обозрєватель", якщо до нової хвилі атак РФ на енергосистему в Міненерго спростовували заяви про плани підняти тариф, то зараз чиновники активно говорять про підготовку рішення.

Як вважають експерти, цілком ймовірно, подорожчання не призведе до зростання вартості однієї кіловат-години до показника понад 3 грн. Проте все ще невідомо, як енергосистема вистоїть перед новими атаками ворога і коли вони відбудуться.

Після серії атак країни-агресора РФ по енергетиці заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук публічно заявляла в ефірі єдиного телемарафону - підвищення тарифів може відбутися.

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"Трошечки, напевно, доведеться відкоригувати, щоб у нас була можливість хоч якось покривати те відновлення і ремонти, які необхідні", - говорила чиновниця.

Зі схожою комунікацією виступив і голова енергетичного комітету парламенту Андрій Герус.

"Саме сьогодні такого рішення (про підвищення тарифу -Главред) немає. Але йдеться про обговорення всіх цих джерел", - пояснив він.

"Точно можу сказати, що підвищувати тарифи в травні не будуть. Рішення потребує значного обговорення та узгодження, це неможливо швидко зробити. І також не буде сильного подорожчання. Розповіді про тариф у 4 грн або навіть у 5 грн - дезінформація", - розповідає джерело журналістів у Кабміні.

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Удари по об'єктах інфраструктури України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія в середині весни влаштувала масштабну атаку на енергетичну систему України. Через ракетні обстріли введено графіки аварійних відключень по областях країни.

Керівник Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко зазначив, що відновлення пошкоджених об'єктів енергосистеми українцям доведеться фінансувати за власні кошти.

Ситуація з постачанням електроенергії в Харкові залишається критичною, але є можливості поліпшити її найближчим часом. Мешканцям Одеси, Хмельницького та Кривого Рогу рекомендується економити електроенергію. Про це повідомив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.

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