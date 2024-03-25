Масштабні удари по енергетиці: в Міненерго розповіли, що буде з тарифами

В Міненерго наголосили на тому, що наразі не розглядається питання припинення експерту електроенергії з України для стабілізації енергосистеми.

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В Міненерго відповіли чи будуть підвищувати тарифи / Колаж Главред, фото: УНІАН, ДСНС, Міненерго

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що українські енергетики продовжують проводити верифікацію пошкоджень, які були завдані енергетичному сектору останньою масовою російською атакою 22 березня. Про це він розповів під час брифінгу для ЗМІ.

"Це була наймасштабніша атака за весь період великої агресії. Повного розуміння, наскільки зруйновано об’єкти, у нас поки немає. Є великі завали, зараз їх розбирають, не всюди є доступ до устаткування, щоб перевірити стан", - зазначив він.

Він також зазначив, що щодо суми завданих збитків – точні цифри будуть відомі після проведення верифікації пошкоджень. Однак він вважає, що йтиметься про мільярдні збитки.

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"Безумовно, ми всі ці суми будемо надалі вимагати від агресора у відповідних судових позовах", - зазначив міністр.

Герман Галущенко підкреслив, що в даний момент не розглядається питання щодо зупинення експорту електроенергії для стабілізації ситуації в енергосистемі або підвищення тарифів.

"Я не бачу сьогодні, що це якось драматично вирішить нашу ситуацію. Зараз немає ніяких рішень щодо тарифів, долі ПСО чи заборони експорту. Зараз ми фокусуємось на фіксуванні наслідків атак. Тоді ми вийдемо на цифри, строки відновлення і від цього вже будемо ухвалювати рішення з відповідних питань", - розповів він.

Міністр енергетики також наголосив, що Україна має можливість імпортувати електроенергію з країн Європи. Наразі передбачено можливість імпортувати до 1,7 ГВт, але Україна звернулася до ENTSO-E з проханням збільшити ці обсяги.

"Нам треба більше, тому що сьогодні це питання виживання. Хоча б 2,5 ГВт було б для нас те, що потрібно", - сказав міністр.

Хто такий Герман Галущенко? Герман Валерійович Галущенко - міністр енергетики України з 29 квітня 2021 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 13 травня 2021 року, повідомляє "Вікіпедія".

Удари по об'єктам критичної інфраструктури України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 22 березня, Росія влаштувала масштабну атаку на енергетичну систему України. Через ракетні обстріли введено графіки аварійних відключень по областях країни.

Глава Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко зазначив, що відновлення пошкоджених об'єктів енергосистеми українцям доведеться фінансувати за власні кошти.

Ситуація з постачанням електроенергії в Харкові залишається критичною, але є можливості поліпшити її протягом 8-9 днів. Жителям Одеси, Хмельницького та Кривого Рогу рекомендується економити електроенергію. Про це повідомив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.

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