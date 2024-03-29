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У 4 областях будуть аварійні відключення електрики: в "Укренерго" зробили важливу заяву

Альона Вороніна
29 березня 2024, 18:23
Через нічну атаку окупантів, яка спричинила виникнення недостатнього обсягу потужності в енергомережі, ще більше областей України зачеплять обмеження.
У 4 областях будуть аварійні відключення електрики: в 'Укренерго' зробили важливу заяву
У 4 областях будуть аварійні відключення електрики/ колаж: Главред, фото: pexels, depositphotos.com/ua

В "Укренерго" заявили, що змушені застосувати графіки аварійних відключень електроенергії у трьох областях.

Обмеження спричинені недостатнім обсягом потужності через нічні атаку. Про це йдеться у заяві компанії, що була опублікована у Telegram.

"Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений застосувати графіки аварійних відключень до вечора у Дніпропетровській Запорізькій, Кіровоградській областях. Основна причина – відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни, як наслідок нічної масованої російської атаки на українські електростанції", – йдеться у повідомленні.

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У компанії в той же час нагадали, що також продовжують діяти обмеження енергопостачання на Харківщині та у Кривому Розі.

"Споживачів в інших регіонах також просимо споживати електроенергію ощадливо та свідомо", – додали в "Укренерго".

Масований удар по Україні 29 березня – ситуація в енергомережі

РФ масовано атакувала об'єкти енергетики України у ніч на п’ятницю, 29 березня. Російські окупанти атакували теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах. У Дніпропетровській області було застосовано аварійні відключення, у Харківській області – графіки погодинних відключень.

Після цього стало відомо, що сили ППО знищили 84 повітряні цілі під час нічної атаки окупантів по Україні. Загалом загарбники використали 99 засобів повітряного нападу. Об'єктом російської атаки став паливно-енергетичний сектор України, повідомили у Повітряних силах.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що ракети РФ пошкодили енергетичну інфраструктуру в шести областях. Постраждали енергооб'єкти в Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській, Чернівецькій областях.

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