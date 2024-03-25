Через обстріли РФ тариф на світло доведеться підняти до 3,5 грн - експерт

Керівник Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що відновлювати об'єкти енергосистеми України, пошкоджені внаслідок російських обстрілів, українцям, за фактом, доведеться за власні гроші. Про це експерт сказав в ефірі проєкту Новини.LIVE.
За словами Попенка, у країнах Європи зазвичай відновлення, капітальний ремонт і, зрештою, оновлення об'єктів енергетики відбувається виключно за державні кошти, які залучаються з податків. І, відповідно, за наявності проблемних моментів, ніхто не підвищує тарифи для населення в Європу.
В Україні ж, каже Попенко, все відбувається інакше, особливо в умовах воєнного часу.
"На жаль, в Україні проблеми модернізації, відновлення, капітальних ремонтів перекладають на споживачів, піднімаючи тарифи [...]. Через обстріли тарифи на електроенергію, ймовірно, підвищаться до 3,5 грн/кВт-год", - сказав Попенко.
Він додав, що у зв'язку з останніми обстрілами енергооб'єктів дискусії про підвищення тарифів напевно багаторазово прискоряться.
Що таке житлово-комунальні послуги?
Житлово-комунальні послуги (ЖКП) - послуги з підтримання та відновлення належного технічного та санітарно-гігієнічного стану будівель, споруд, обладнання, комунікацій та об'єктів комунального призначення, повідомляє "Вікіпедія".
Комунальні тарифи
Нагадаємо, в Україні зросли ціни на комунальні послуги. У 2023 році відчутно для всіх зросли в ціні житлово-комунальні послуги. Загалом їхня вартість збільшилася за 12 місяців на 13%. Про це повідомили в Держстаті.
При цьому, в Україні на знижку в розмірі 50% від вартості комунальних послуг мають право вдови загиблих українських бійців. Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України. Така норма міститься у статті 15 закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
До того ж Олександр Хмелевський у коментарі Главреду повідомив, що до кінця опалювального сезону 2023/2024 підвищення основних комунальних тарифів не очікується. Але ось після, буквально ближче до травня-червня, найімовірніше, в Україні піднімуть тариф на електрику.
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