Через обстріли РФ тариф на світло доведеться підняти до 3,5 грн - експерт

Експерт Олег Попенко додав, що у зв'язку з останніми обстрілами РФ енергооб'єктів України дискусії про підвищення тарифів напевно багаторазово прискоряться.

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Тариф на світло в Україні доведеться підвищувати / колаж Главред, фото УНІАН

Керівник Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що відновлювати об'єкти енергосистеми України, пошкоджені внаслідок російських обстрілів, українцям, за фактом, доведеться за власні гроші. Про це експерт сказав в ефірі проєкту Новини.LIVE.

За словами Попенка, у країнах Європи зазвичай відновлення, капітальний ремонт і, зрештою, оновлення об'єктів енергетики відбувається виключно за державні кошти, які залучаються з податків. І, відповідно, за наявності проблемних моментів, ніхто не підвищує тарифи для населення в Європу.

В Україні ж, каже Попенко, все відбувається інакше, особливо в умовах воєнного часу.

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"На жаль, в Україні проблеми модернізації, відновлення, капітальних ремонтів перекладають на споживачів, піднімаючи тарифи [...]. Через обстріли тарифи на електроенергію, ймовірно, підвищаться до 3,5 грн/кВт-год", - сказав Попенко.

Він додав, що у зв'язку з останніми обстрілами енергооб'єктів дискусії про підвищення тарифів напевно багаторазово прискоряться.

Що таке житлово-комунальні послуги? Житлово-комунальні послуги (ЖКП) - послуги з підтримання та відновлення належного технічного та санітарно-гігієнічного стану будівель, споруд, обладнання, комунікацій та об'єктів комунального призначення, повідомляє "Вікіпедія".

Комунальні тарифи

Нагадаємо, в Україні зросли ціни на комунальні послуги. У 2023 році відчутно для всіх зросли в ціні житлово-комунальні послуги. Загалом їхня вартість збільшилася за 12 місяців на 13%. Про це повідомили в Держстаті.

При цьому, в Україні на знижку в розмірі 50% від вартості комунальних послуг мають право вдови загиблих українських бійців. Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України. Така норма міститься у статті 15 закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

До того ж Олександр Хмелевський у коментарі Главреду повідомив, що до кінця опалювального сезону 2023/2024 підвищення основних комунальних тарифів не очікується. Але ось після, буквально ближче до травня-червня, найімовірніше, в Україні піднімуть тариф на електрику.

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