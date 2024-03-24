У Харкові - ситуація найгірша: в Укренерго закликали чотири регіони економити світло

У держави є три опції для подачі електроенергії споживачам у Харкові, ситуація може покращитися за декілька днів, сказав Володимир Кудрицький.

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Ситуація зі світлом у Харкові може бути вирішена через 8-9 днів - Укренерго / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Pixabay

Ситуація з подачею електроенергії в Харкові залишається найнапруженішою, проте у держави є можливості, щоб покращити її за 8-9 днів. Заощаджувати електроенергію слід і жителям Одеси, Хмельницького та Кривого Рогу. Про це заявив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що держава працює над відновленням подачі електроенергії жителям Харкова.

"У нас є цілих три опції, яким чином ми можемо забезпечити збільшену подачу електрики споживачам у місті Харків. І ми цими трьома шляхами йдемо паралельно", - зазначив Кудрицький. відео дня

За його словами, реалізація однієї з опцій суттєво полегшить життя харків'ян.

Також Володимир Кудрицький підкреслив, що ситуація в Харківській області краща, ніж в обласному центрі, оскільки ворог намагався відключити від світла саме Харків.

Хто такий Володимир Кудрицький? Володимир Кудрицький - голова правління державної компанії Укренерго, яка є оператором української системи передачі електроенергії. Керував аудиторськими та консалтинговими проєктами, проєктами, спрямованими на розвиток і реструктуризацію бізнесу для Нафтогаз Україна, Південмашу та польської металургійної компанії Centrostal. Був директором із розвитку Укртранснафти, представником держави у Нафтогазі, пише Вікіпедія.

Ситуація зі світлом у Харкові

Харків залишився без світла 22 березня внаслідок обстрілу окупантів Росії. Росіяни застосували балістичні ракети та завдавали ударів з Бєлгородської області. Вони вивели з ладу місцеві підстанції і ТЕЦ.

Мер Ігор Терехов 24 березня заявив, що РФ знищила всі трансформаторні підстанції в Харкові, зафіксовано руйнування ТЕЦ. За словами градоначальника, у 40% будинків світло вже є.

Із ранку 24 березня в Харкові діє режим мережевих обмежень. Заходи було вжито у зв'язку з необхідністю відновлення роботи енергетичної інфраструктури.

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