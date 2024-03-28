Чи будуть піднімати тарифи на світло в Україні: відповідь Міненерго

Герман Галущенко каже, що тариф на світло у 2023 році підвищували як наслідок масштабних атак країни-агресора РФ на енергетичну структуру країни.

https://glavred.net/economics/budut-li-podnimat-tarify-na-svet-v-ukraine-otvet-minenergo-10553627.html Посилання скопійоване

Чи будуть підвищувати тарифи на світло в Україні: відповідь міністра Германа Галущенка/ колаж Главред, фото УНІАН

Міністерство енергетики України наразі не розглядає питання про підвищення тарифів на електрику для населення. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що тариф на електрику 2023 року підвищували як наслідок масштабних атак країни-агресора РФ на енергетичну структуру країни.

"Без цього рішення ми б не відновили нашу енергетику і не пройшли б зиму так, як ми її пройшли, - спокійно, стабільно і без відключень", - заявив Галущенко.

відео дня

Однак зараз, за його словами, говорити про підвищення тарифів ще передчасно.

"Ми ще не розуміємо масштабів пошкоджень (після останньої масованої атаки, - Главред), не здійснено повну оцінку збитків і не зрозуміло, які гроші потрібні на відновлення. Тому поки що немає жодних проєктів або напрацювань щодо зміни тарифів", - підсумував Галущенко.

Хто такий Герман Галущенко? Герман Валерійович Галущенко - міністр енергетики України з 29 квітня 2021 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 13 травня 2021 року, повідомляє "Вікіпедія".

Удари по об'єктах критичної інфраструктури України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 22 березня Росія влаштувала масштабну атаку на енергетичну систему України. Через ракетні обстріли введено графіки аварійних відключень по областях країни.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко зазначив, що відновлення пошкоджених об'єктів енергосистеми українцям доведеться фінансувати за власні кошти.

Ситуація з постачанням електроенергії в Харкові залишається критичною, але є можливості поліпшити її протягом 8-9 днів. Мешканцям Одеси, Хмельницького та Кривого Рогу рекомендується економити електроенергію. Про це повідомив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред