Майже 300 гривень: вартість сала в Україні досягла рекордних показників

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Ціни на продукти в Україні будуть рекордними. За останній місяць помітно підвищилася вартість сала.

За даними сайту Мінфін, солоне сало в середньому коштує 258,77 грн/кг, що на 37,09 грн більше, ніж у вересні.

Також подорожчало домашнє сало. Ціна з 176,31 грн зросла до 199 грн.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка розповів, що ціни на сало могли піднятися ще більше, але стримує їх імпорт.

"Ціна залежить і від імпорту продукції. Навіть якщо загальний обсяг імпорту становить 15% від загальної кількості м'яса на ринку України", - сказав він.

Зазначається, що ціни на свинину у 2022 році з січня по жовтень зросли на 33% і склали у вересні 164,30 грн. На сало ціни зросли на 55% за аналогічний період часу і становлять 149,7 грн.

Що впливає на ціну виробництва м'яса

"Стрімке скорочення поголів'я. Через бойові дії і внаслідок окупованих територій поголів'я свиней за 9 місяців скоротилося приблизно на 10% в Україні", - говорить експерт.

Також подорожчала логістика і паливо для транспортування.

"В результаті на кожному виробничому ланцюжку це додаткові витрати. Зростання цін на вітаміни і мікроелементи. Їх ціна також зросла в залежності від країни постачання приблизно на 30%", - зазначив він.

Восени ціни на продукцію рослинництва зросли, що впливає і на корми.

Ціни на продукти

Раніше Главред писав, що в Україні всерйоз підвищаться ціни на продукти вже з початком осені нинішнього року, повідомив фінансовий аналітик і економіст Олексій Кущ.

За його словами, подорожчання продуктів відбудеться тому, зокрема, що в Україні тимчасово окупована частина Херсонської та Запорізької областей.

Експерти попередили українців, що взимку в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни піднімуться ще більше.

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