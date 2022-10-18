Ціни на гречку рухнуть: українцям назвали нову вартість

Ціни на гречку можуть знизитись до 60-70 гривень / Фото: telegraf.in.ua

В Україні до кінця осені очікується зниження цін на гречку, оскільки до переробних підприємств вже почала надходити гречка нового врожаю. У зв’язку з цим ціна на цю крупу опуститься до 60-70 грн за кілограм. Про це в Telegram повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства із посиланням на директора департаменту аграрного розвитку Ігоря Віштака.

"В даний час на переробні підприємства надходить гречка нового врожаю. Є перспективи, що ціна зменшиться до 60-70 грн за кілограм", - сказав Віштак.

За його словами, цього сезону аграрії планують зібрати понад 150 тисяч тонн гречки. Наразі вже зібрано майже 120 тисяч тонн цієї культури.

Найбільше гречки намолотили аграрії Сумщини – 15,5 тисяч тонн. Далі йдуть Житомирщина та Хмельниччина – кожна з областей вже зібрала по 15,2 тисяч тонн гречки.

Як заначив Віштак, під час збору врожою в прифронтових і прикордонних зонах виникали певні труднощі, адже російські окупанти нещадно руйнують інфраструктуру. Окрім того, дощовий вересень затримав на два тижні збір пізньої групи зернових.

"Проте за підсумками цьогорічного врожаю буде повністю забезпечено внутрішню потребу України в зернових, олійних та цукрі. Крім того, буде збережено потужний експортний потенціал", - додав директор департаменту аграрного розвитку.

Ціни на продукти в Україні

Раніше Главред писав, що ціни на продукти харчування в Україні у вересні 2022 року порівняно з груднем минулого року зросли 27,4%. Як повідомляє Державна служба статистики, це вище загальної інфляції в Україні, яка склала 21,8%. Експерти попередили українців, що взимку в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни піднімуться ще більше.

Як повідомлялося, в Україні різко зросла ціна на яйця. Якщо ще в липні десяток можна було купити за 23 гривні, то в останні тижні доведеться викласти майже утричі більше - близько 70 гривень. Член дискусійного економічного клубу Олег Пендзин заявив, що стрибок цін на яйця ще буде. До кінця року вони подорожчають ще на 10%.

Також повідомлялося, що ціни на хліб в Україні знову злетіли. В середньому за 650-грамовий буханець хліба потрібно заплатити більше 31 гривні. Ця ціна стала найвищою за більш ніж 5 років.

Більше новин про зростання цін на продукти: