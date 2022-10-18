УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Ціни на гречку рухнуть: українцям назвали нову вартість

18 жовтня 2022, 15:19

За прогнозами Мінагрполітики, цього сезону аграрії зберуть понад 150 тисяч тонн гречки, тому варто очікувати на зниження цін.

Ціни на гречку рухнуть: українцям назвали нову вартість
Ціни на гречку можуть знизитись до 60-70 гривень / Фото: telegraf.in.ua

В Україні до кінця осені очікується зниження цін на гречку, оскільки до переробних підприємств вже почала надходити гречка нового врожаю. У зв’язку з цим ціна на цю крупу опуститься до 60-70 грн за кілограм. Про це в Telegram повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства із посиланням на директора департаменту аграрного розвитку Ігоря Віштака.

"В даний час на переробні підприємства надходить гречка нового врожаю. Є перспективи, що ціна зменшиться до 60-70 грн за кілограм", - сказав Віштак.

За його словами, цього сезону аграрії планують зібрати понад 150 тисяч тонн гречки. Наразі вже зібрано майже 120 тисяч тонн цієї культури.

Найбільше гречки намолотили аграрії Сумщини – 15,5 тисяч тонн. Далі йдуть Житомирщина та Хмельниччина – кожна з областей вже зібрала по 15,2 тисяч тонн гречки.

Як заначив Віштак, під час збору врожою в прифронтових і прикордонних зонах виникали певні труднощі, адже російські окупанти нещадно руйнують інфраструктуру. Окрім того, дощовий вересень затримав на два тижні збір пізньої групи зернових.

"Проте за підсумками цьогорічного врожаю буде повністю забезпечено внутрішню потребу України в зернових, олійних та цукрі. Крім того, буде збережено потужний експортний потенціал", - додав директор департаменту аграрного розвитку.

Ціни на продукти в Україні

Раніше Главред писав, що ціни на продукти харчування в Україні у вересні 2022 року порівняно з груднем минулого року зросли 27,4%. Як повідомляє Державна служба статистики, це вище загальної інфляції в Україні, яка склала 21,8%. Експерти попередили українців, що взимку в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни піднімуться ще більше.

Як повідомлялося, в Україні різко зросла ціна на яйця. Якщо ще в липні десяток можна було купити за 23 гривні, то в останні тижні доведеться викласти майже утричі більше - близько 70 гривень. Член дискусійного економічного клубу Олег Пендзин заявив, що стрибок цін на яйця ще буде. До кінця року вони подорожчають ще на 10%.

Також повідомлялося, що ціни на хліб в Україні знову злетіли. В середньому за 650-грамовий буханець хліба потрібно заплатити більше 31 гривні. Ця ціна стала найвищою за більш ніж 5 років.

Більше новин про зростання цін на продукти:

гречка ціни на продукти
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

15:29

Прикмети на 19 жовтня: як за допомогою хліба залучити гроші та здоров'я на весь рік

15:21

Ракетний удар по Києву: кількість жертв збільшилася до трьох - КличкоВідео

15:20

Втратив свідомість і більше не прийшов до тями: популярний співак помер прямо на сцені

15:19

Ціни на гречку рухнуть: українцям назвали нову вартість

14:53

Дві таблетки з аптечки змусять декабрист цвісти: чим підгодувати різдвяник у домашніх умовахВідео

Реклама
14:51

Гороскоп на листопад 2022: Левам - успіхи, Скорпіонам - небезпечні спокуси, Стрільцям - гроші

14:48

Зіпсували сюжет: звільнені з полону окупанти змусили пропагандистів РФ тікати від них з камероюВідео

14:47

"Проти нас бореться непорозуміння": Арестович жорстко висловився про спроби РФ залякати українцівВідео

14:34

Росія готує бомбосховища в Москві: Пономарьов назвав несподівану причину

14:29

Пасербиця Потапа вперше показала свого чоловіка-мусульманина

14:18

Ніколи не додавайте один інгредієнт в фарш, щоб котлети та фрикадельки не втрачали форму: рецептВідео

14:03

"Не захопив Україну танками, то атакує дронами": глава МЗС Британії назвав Путіна боягузомВідео

14:03

Найгарніший шоколадний манікюр осінь 2022, що пасує під усе і виглядає дорогоФото

13:56

Стають "гарматним м'ясом": полонений окупант розповів, як "кухар Путіна" набирає зеків на війну

13:41

Провоював усе життя: ЗСУ ліквідували російського "хана"-капітана з ТатарстануВідео

13:19

У Лимані знайшли тіла вбитих окупантами дітей: найменшій дівчинці було близько рокуВідео

13:13

"Били кожен ранок і вечір": звільнені з полону українки розповіли, як з них знущалися в РФВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 19 жовтня 2022: Овнам - пророцтво, Тільцям - хороші новини, Терезам - несподіванкаВідео

12:44

Заспокоїться за 5 секунд: що робити, якщо маленька дитина постійно плачеВідео

12:32

Обстріли ТЕС України: російські ракети вбили одну людину, шестеро - поранено

Реклама
12:25

До Білорусі прибули винищувачі, які можуть нести улюбленицю Путіна – ракету "Кинджал"

12:21

В Україні з 10 жовтня зруйновано 30% електростанцій – ЗеленськийВідео

12:10

Пугачова готується стати матір'ю вчетверте

12:02

Ракетні удари по Києву: у столиці зникло світло, будуть перебої з водопостачаннямВідео

11:51

У Зеленського закликали готуватися до відключень світла, води та опалення по всій УкраїніВідео

11:43

На Херсонщину і в Крим привезли інструкторів з Ірану: допомагають гатити по Україні дронами-камікадзеВідео

11:27

Сонячне затемнення 25 жовтня 2022: яких змін чекати всім знакам зодіакуВідео

11:27

Терорист хоче змусити нас змінити свою поведінкуПогляд

11:00

"Вбивати мирних людей росіяни вміють найкраще": Зеленський відреагував на ранкові обстріли України

11:00

Важка дорога і всюди обман: 5 жіночих імен, власниці яких обожнюють брехатиВідео

10:52

Лавровий лист для сяючого красою та силою волосся: 11 домашніх рецептів на всі випадки життя

10:51

Війська РФ наступають на Бахмут, мають намір захопити місто до кінця жовтня – МіноборониВідео

10:29

У "найтитулованішої" співачки Ані Лорак скасувалися гастролі по Європі

10:08

"Перетягує роль сильної людини": Пригожин жорстко підриває авторитет Путіна - ISWВідео

09:54

Армія України просунулася ближче в бік Херсона - ОК ПівденьВідео

09:20

Вибухи в Києві: три ракети вдарили по Лівому березі столиціВідео

09:10

Постійно ниють: імена чоловіків, які вічно скаржаться на життя

08:59

РФ атакувала ракетами Харків, Дніпро і Житомир: що відомо на даний момент

08:32

ЗСУ "двохсотять" одну роту окупантів на добу: Арестович розповів про жорсткі бої під БахмутомВідео

08:30

Помилки при прибиранні: несподівані каверзи, про які ви не здогадувалисяВідео

Реклама
08:28

Колаборант Стремоусов задумав приєднати світ до Росії та прочитав про це віршВідео

07:54

"Якраз в саму зиму підуть: Арестович спрогнозував терміни повторної спроби РФ захопити КиївВідео

07:51

Чи спрацює російська "дивозброя"?Погляд

07:14

Чи може Україна збивати всі іранські дрони-камікадзе - відповідь військового експертаВідео

06:41

З мобілізації до "демілітаризації" минуло менше двох тижнів: ЗСУ ліквідували окупанта з Бурятії

06:01

День автомобіліста і дорожника: коли відзначають, привітання та листівки

05:30

Казанок для 15 тисяч окупантів на ХерсонщиніПогляд

03:30

Потепління буде недовгим: українців попередили про різке похолодання і назвали датиВідео

03:20

Страви стануть неймовірно смачними: названо найкориснішу олію для смаження - рецептВідео

03:00

"Коля топить за війну": Волочкова показала, як розважається з Басковим

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
Рецепти
Прості стравиЗакускиКонсервація на зиму
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижки
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти