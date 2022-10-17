У Краснодарському краї військовий літак РФ з бомбами впав прямо на житлові будинки

Військовий літак РФ розбився в Єйську / скріншот

У Краснодарському краї РФ військовий літак окупантів звалився прямо на житлові будинки, в результаті чого сталася потужна пожежа.

Літак впав у дворі на комуністичній вулиці Єйська, пише 112. Після вогонь перекинувся на житловий будинок.

У Мережі опублікували кадри величезного полум'я на місці катастрофи. Літак розбився в місті Єйськ.

У той же час російські воєнкори пишуть, що впав Су-34 277-го полку. На відео - вибухи боєкомплекту.

Уточнюється, що в результаті пожежі пошкоджено 15 квартир. Пожежники поки не можуть локалізувати загоряння.

Звернемо увагу, що на відео поруч з місцем вибуху зафіксований політ пілота на парашуті. Ймовірно, він зміг катапультуватися.

За уточненими даними 112, в Єйську зазнав аварії літак Су-34 окупантів РФ.

Попередньо, два пілоти встигли катапультуватися. Борт впав при зльоті з місцевого аеродрому.

За попередніми даними, в польоті у Су-34 відмовив двигун, пише baza. Літак летів з боєзапасом і впав у дворі будинку.

/ Скріншот

Раніше повідомлялося про те, що в захопленому РФ Криму розбився військовий літак російських окупантів. Як пишуть у місцевих пабліках, за попередньою інформацією, пілоти встигли катапультуватися.

Відзначається, що авіакатастрофа сталася в полі на кордоні Разнодельненского і Красноперекопського районів.

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