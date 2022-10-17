У Краснодарському краї військовий літак РФ з бомбами впав прямо на житлові будинки

Російський літак впав у дворі будинків у місті Єйськ.
У Краснодарському краї РФ військовий літак окупантів звалився прямо на житлові будинки, в результаті чого сталася потужна пожежа.
Літак впав у дворі на комуністичній вулиці Єйська, пише 112. Після вогонь перекинувся на житловий будинок.
У Мережі опублікували кадри величезного полум'я на місці катастрофи. Літак розбився в місті Єйськ.
У той же час російські воєнкори пишуть, що впав Су-34 277-го полку. На відео - вибухи боєкомплекту.
Уточнюється, що в результаті пожежі пошкоджено 15 квартир. Пожежники поки не можуть локалізувати загоряння.
Звернемо увагу, що на відео поруч з місцем вибуху зафіксований політ пілота на парашуті. Ймовірно, він зміг катапультуватися.
За уточненими даними 112, в Єйську зазнав аварії літак Су-34 окупантів РФ.
Попередньо, два пілоти встигли катапультуватися. Борт впав при зльоті з місцевого аеродрому.
За попередніми даними, в польоті у Су-34 відмовив двигун, пише baza. Літак летів з боєзапасом і впав у дворі будинку.
Раніше повідомлялося про те, що в захопленому РФ Криму розбився військовий літак російських окупантів. Як пишуть у місцевих пабліках, за попередньою інформацією, пілоти встигли катапультуватися.
Відзначається, що авіакатастрофа сталася в полі на кордоні Разнодельненского і Красноперекопського районів.
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