Ціни впадуть у два рази: які крупи варто встигнути купити до рекордного подорожчання

Ціни на гречку / pixabay, УНІАН

Ціни на продукти в Україні продовжують зростати. Директор Департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики Ігор Віштак заявив, що ціни на гречану крупу в Україні можуть впасти до 60-70 гривень за кілограм.

"В даний час в переробні підприємства надходить гречка з нового врожаю. Є перспективи, що ціна знизиться до 60-70 гривень за кілограм", – сказав він.

За його словами, найбільше гречки намолотили аграрії Сумської області -15,5 тис. тонн. Хоча зі збором врожаю у прифронтових та прикордонних зонах є певні труднощі через безпеку працівників та частково зруйновану інфраструктуру.

Далі йдуть Житомирська та Хмельницька області – кожна з областей вже зібрала по 15,2 тисяч тонн гречки.

В цілому гречки на сьогодні зібрали понад 120 тисяч тонн. Очікується що її в цьому сезоні більше 150 тисяч тонн.

При цьому експерти не виключають, що ціни на гречку можуть підняти з приходом зими.

Станом на 20 жовтня, гречка в Україні коштує в середньому 82,4 грн/кг. Це на 5,54 грн/кг менше середньомісячної ціни вересня в 87,94 грн/кг.

За даними Мінфіну, в окремих мережах супермаркетів ціна на гречку становить (за 1 кг):

Metro - 78,9 грн;

Auchan - 78,4 грн;

Varus - 89,9 грн.

Ціни на продукти

Раніше Главред писав, що в Україні всерйоз підвищаться ціни на продукти вже з початком осені нинішнього року, повідомив фінансовий аналітик і економіст Олексій Кущ.

За його словами, подорожчання продуктів відбудеться тому, зокрема, що в Україні тимчасово окупована частина Херсонської та Запорізької областей.

Експерти попередили українців, що взимку в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни піднімуться ще більше.

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