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По 40 вже не продати і не купити: яким буде курс долара в найближчі тижні - прогноз експерта

10 березня 2023, 16:28
Курс долара в Україні протягом 1-2 тижнів буде змінюватися, вважає Олександр Паращій

Курс валют, долар
Курс валют, долар / УНІАН

Курс долара в Україні може стати дешевше в блішайші кілька тижнів, вважає керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій.

Він зазначив, що в цілому в березні долар залишиться на поточному рівні або трохи знизиться, пише "Обозреватель".

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"Долар може ще трохи подешевшати протягом 1-2 тижнів, а далі, скоріше, він буде в тому діапазоні, який є сьогодні. Тобто будь-яких серйозних причин для девальвації гривні поки немає. Якщо не буде ніяких термінів, пов'язаних з війною, будь-якими торговими обмеженнями, то рівень навколо 38-38,50 грн/дол. напевно буде залишатися найближчим часом", - вважає він.

Курс долара в Україні

Раніше повідомлялося, що курс долара в Україні може рекордно підскочити. Причиною може стати активізація бойових дій і удари РФ.

Про це заявив аналітик компанії Esperio Олександр Болтян. Експерт не виключив, що різке підвищення долара по відношенню до гривні може мати спекулятивний характер.

Також раніше повідомлялося про те, що курс долара в Україні міг би вже стати тризначним. Цьому завадила своєчасна зовнішньофінансова допомога від партнерів.

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Автор: Сергій Кущ
долар курс долара
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