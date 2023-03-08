У Мінсоцполітики хочуть припинити платити пенсії частині українців: кому саме

Міністерство соціальної політики розробило законопроекти, які дозволять позбавляти пенсій кільком категоріям українців.

У Мінсоцполітики хочуть припинити платити пенсії частині українців / УНІАН і ua.depositphotos.com

В українському Мінсоцполітики розробили законопроекти, які дозволять позбавляти пенсій тих громадян, які вчиняли злочини проти держави (спроба зміни конституційного ладу, посягання на територіальну цілісність, державна зрада). Проєкти документів були опубліковані для обговорення на офіційному порталі відомства.

Відповідно, якщо документи прийме Верховна Рада, то засуджені українці за вищевказаними статтями КК на час перебування у в'язницях залишатсья без пенсій.

Таким чином, як вважають автори документа, держава дасть оцінку діям тим громадянам, які в умовах повномасштабної війни зайняли сторону агресора. Згідно з опублікованим документом, виплати відновлять, коли українці відбудуть свої тюремні терміни і вийдуть з місць позбавлення волі.

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Пенсії в Україні

Раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше тодішній міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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