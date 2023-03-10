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Нова індексація: кому з українців підвищать пенсії влітку

10 березня 2023, 12:13
Стало відомо, що з 1 червня в Україні проведуть ще одну індексацію пенсій - кого вона торкнеться і в якому розмірі буде.
Пенсія, пенсійне
Кому з українців підвищать пенсії влітку / колаж УНІАН

З 1 березня 2023 року в Україні понад 10,5 млн пенсіонерів підпали під весняну індексацію виплат. Однак ця індексація буде не єдиною. Про це повідомляє спеціалізоване видання "На пенсії".

Для того, щоб підтримати вразливий прошарок населення пенсіонерів під час війни, Кабмін спланував зрощення кілька заходів щодо підвищення розміру пенсій у 2023 році ‒ навіть попри те, що бюджетні гроші будуть переважно спрямовуватися на військово-оборонні потреби країни.

Наступна велика індексація пенсій намічена на 1 липня. Як і березнева, вона також становитиме 19,7%. І торкнеться науковців, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування. Фахівці Пенсійного фонду кажуть, що йдеться про пенсії, призначені відповідно до законодавства України про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування, про статус народного депутата України, про наукову і науково-технічну діяльність.

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Пенсії в Україні

Раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше тодішній міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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