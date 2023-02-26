Фінансовий експерт пояснив, як буде скакати курс долара навесні

В кінці лютого-початку березня в Україні буде зберігатися "курсова рівновага", говорить банкір і фінансовий експерт Герман Марченко.

Як буде скакати курс долара навесні - курс експерта / Фото УНІАН

В кінці зими і початку весни в Україні збережеться "курсова рівновага" , тобто курс долара до гривні не буде серйозно ні рости, ні падати. Про це в коментарі порталу "Обозрєватєль" сказав фінансовий експерт і директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко.

За його прогнозом, готівковий курс американської валюти продовжить утримуватися на рівні 39,5-40,5 грн.

"З початку року валютний ринок в здоровому глузді жвавий, про це свідчать помірні курсові коливання в обмінних пунктах. Водночас, за всіма ознаками, протягом наступного тижня [27 лютого – 5 березня - Главред] збережеться "курсова рівновага". Зараз немає вагомих підстав ні для різкого зміцнення гривні, ні для її падіння", – сказав Марченко.

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При цьому експерт сказав, що незначне – в межах 0,5% - зміцнення гривні до долара в лютому стало можливим завдяки двом факторам:

помірним темпам інфляції;

збалансованому бюджету.

Бюджету допомогло, за словами Марченка, є, зокрема, міжнародна фінансова допомога Україні. Наприклад, за півтора місяці нинішнього року офіційний Київ отримав:

3 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС;

1 млрд доларів грантової допомоги від США.

"Однак у такої тенденції також є економічно обумовлені межі: верхня планка курсу втримається на рівні 40,5 грн/долар, а нижня – на рівні 39,5 грн/долар. Це сьогодні коридор "міцної" гривні", - підсумував Марченко.

Курс долара в Україні

Раніше повідомлялося, що курс долара в Україні може рекордно підскочити. Причиною може стати активізація бойових дій і удари РФ.

Про це заявив аналітик компанії Esperio Олександр Болтян. Експерт не виключив, що різке підвищення долара по відношенню до гривні може носити спекулятивний характер.

Також раніше повідомлялося про те, що курс долара в Україні міг би вже стати тризначним. Цьому завадила своєчасна зовнішньофінансова допомога від партнерів.

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