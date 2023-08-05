Платити за світло вдвічі менше: експерти підказали простий і законний спосіб

Після недавнього, червневого, зростання тарифів українці замислюються над скороченням споживання, щоб зменшити суми в платіжках.

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Для економії на електриці, кажуть експерти, потрібно поставити двозонний лічильник / колаж УНІАН

В Україні після червневого зростання тарифів українці напевно замислюються над скороченням споживання електрики – в першу чергу для того, щоб зменшити суми в платіжках. Однак, як пише портал "Обозрєватєль", вже в найближчі місяці від того, як сильно скоротяться обсяги споживання електрики буде залежати сама стабільна робота енергосистеми України.

Зменшити витрату електроенергії потрібно як мінімум в години-пік (з 19:00 до 22:00 годин взимку і з 16:00 до 23:00 влітку). Крім того, експерти радять встановити двозонні лічильники – з їх допомогою і можна буде перерозподіляти споживання світла.

"Незалежно від обсягів споживання електроенергії, якщо встановити двозонний лічильник, економія буде, питання тільки в її розмірі. Якщо споживання електроенергії становить на місяць до 200 кВт-год, то економія не буде такою відчутною, як якщо б споживання становило, наприклад, більше 700 кВт-год і вище, але все одно витрати на плату за спожиту електроенергію будуть зменшуватися", – пояснюють в енергопостачальній компанії ДТЕК.

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Середня ціна двозонного лічильника становить близько 3,5 тисячі грн. Крім того, період окупності може помітно скоротитися, якщо споживати більше струму за "нічним" тарифом або після подорожчання світла.

Двозонний лічильник в період з 23 вечора до 7 ранку дозволяє платити за тарифом, який на 50% нижче чинного – 1,23 грн/кВт-год. З 7 ранку до 23 вечора діє звичайний тариф 2,64 грн/кВт-год. щомісячна економія на двозонних лічильниках складе від 150 грн до більше тисячі грн (в залежності від того, скільки світла за місяць клієнт використовує. Наприклад, при використанні 400 кВт-год і (за умови, що 60% всього струму клієнт використовує в період з 23 вечора до 7 ранку) щомісяця з двозонним лічильником можна заощадити 288 грн.

Підвищення тарифу на електроенергію в Україні

Нагадаємо, раніше в Міненерго анонсували підвищення тарифів на електрику. З такою заявою виступив заступник керівника відомства Фарід Сафаров.

За словами чиновника, головна причина підвищення тарифів на світло – брак грошей для відновлення енергосистеми після ударів російських окупантів та її підготовки до зимового періоду 2023/2024 років.

З червня 2023 року тариф встановився на рівні 2,64 грн за кіловат-годину.

До того в Україні заявили про плани підвищити для українців тарифи на газ та електроенергію. Про це йдеться в офіційному меморандумі влади країни до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ)

"Ми твердо віддані реалізації своєчасної і амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", — повідомлялося в тексті.

Експерт Олександр Харченко зазначив, що підвищення тарифу призведе до того, що в середньому платити за світло доведеться 150-250 гривень.

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