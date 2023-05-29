Ціни різко піднімуть з 1 червня: тарифи на світло в Україні зашкалюватимуть

Кабмін розгляне пропозицію про підвищення тарифів, і, швидше за все, підтримає його на своєму засіданні в найближчі дні.

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Тарифи на світло в Україні / Колаж Главред, фото УНІАН, pixabay

Вже з 1 червня в Україні хочуть ввести єдиний тариф на електроенергію для побутових споживачів на рівні 2,88 грн/кВт-год (з ПДВ).

Так, з такою пропозицією виступила Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Повідомляється, що таку зміну планують в рамках першого етапу корекції цін.

"НКРЕКП подає пропозиції щодо внесення змін до Положення про спецзобов'язання щодо забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів (ПСО) з 1 червня 2023 року з впровадженням першого етапу коригування цін на електроенергію із застосуванням єдиної ціни без диверсифікації за обсягами споживання на рівні 2,88 грн/кВт-год з ПДВ", – йдеться в листі до Міненерго за підписом вр. в.о. голови регулятора Руслана Кайдаша.

Зазначається, що ці зміни дозволять покращити фінансові показники НАЕК Енергоатом та ПрАТ Укргідроенерго та наблизити механізм ПСО до збалансованого стану.

Ціни на електроенергію підвищують - причина

Як зазначають у НКРЕКП, це єдиний дієвий способ стабілізації механізму ПСО, який залишається поступове приведення цін до ринкового рівня.

Кабмін розгляне цю пропозицію, і, швидше за все, підтримає її на своєму засіданні в найближчі дні.

Які зараз тарифи на світло для населення

Тариф для населення на електроенергію становлять 1,44 грн/кВт - год при місячному споживанні 250 кВт-год і 1,68 грн/кВт-год (з ПДВ) при споживанні обсягів, що перевищують цей показник.

Дивіться відео про те, як суми в платіжках українців зміняться:

Можливе підвищення тарифу на електроенергію в Україні

Нагадаємо, раніше в Міненерго анонсували підвищення тарифів на електрику. З такою заявою виступив заступник керівника відомства Фарід Сафаров.

За словами чиновника, головна причина підвищення тарифів на світло – брак грошей для відновлення енергосистеми після ударів російських окупантів та її підготовки до зимового періоду 2023/2024 років.

До того в Україні заявили про плани підвищити для українців тарифи на газ та електроенергію. Про це йдеться в офіційному меморандумі влади країни до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ)

"Ми твердо віддані реалізації своєчасної і амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", — повідомлялося в тексті.

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