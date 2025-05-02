Перші гроші від G7 уже в дорозі: Кабмін затвердив фінансову угоду з Японією

Читайте в матеріалі:
- Як Японія допоможе Україні за рахунок заморожених активів Росії
- Які конкретно цілі фінансування та кроки уряду
Кабінет Міністрів України затвердив угоду з Японією щодо надання фінансової допомоги в обсязі близько 3 мільярдів доларів. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.
"Уряд затвердив угоду з Японією, яка дасть змогу отримати близько 3 млрд доларів у рамках ініціативи ERA (кредит на 50 млрд доларів від G7 – ред.)", – зазначив Шмигаль.відео дня
Йдеться про частину ширшого механізму фінансової підтримки, який передбачає залучення Україною 50 млрд доларів. Фінансування здійснюється за рахунок прибутків від заморожених російських активів і буде спрямоване на ключові статті державного бюджету, відбудову та економічне зростання.
"Дякуємо партнерам з G7 та ЄС за створення інструменту, який змушує Росію платити за завдані збитки. Розраховуємо, що всі знерухомлені активи агресора будуть конфісковані й спрямовані на відбудову України", – додав глава уряду.
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Крім того, як писав Главред, міністерство оборони США оголосило про виділення для України нового пакету військової допомоги на суму 275 мільйонів доларів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні "різко" підвищилася середня зарплата. У ПФУ затвердили показник середньої заробітної плати.
Також з 1 травня 2025 року набере чинності закон про виплати родинам полеглих добровольців компенсації на рівні із сім'ям загиблих військовослужбовців. Відповідний документ підписав сьогодні, 30 квітня, президент України Володимир Зеленський.
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Що відомо про Кабінет Міністрів України?
Кабінет Міністрів України — Кабінет Міністрів в Україні, колегіальний, вищий орган виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України, пише Вікіпедія.
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