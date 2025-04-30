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Сім'ї загиблих захисників України зможуть отримати компенсацію від держави

Анна Косик
30 квітня 2025, 18:16
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Ті родини, які отримали компенсацію у розмірі 2 мільйонів гривень, отримають доплату.
Сім'ї загиблих захисників України зможуть отримати компенсацію від держави
Зеленський підписав закон про виплати сім'ям загиблих добровольців / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, АрміяInform

Головне:

  • Зеленський підписав закон №12234, який набуде чинності 1 травня
  • Сім'ї українських добровольців, які загинули, зможуть отримати більшу компенсацію

З 1 травня 2025 року набере чинності закон про виплати родинам полеглих добровольців компенсації на рівні із сім'ям загиблих військовослужбовців. Відповідний документ підписав сьогодні, 30 квітня, президент України Володимир Зеленський.

Як йдеться у законі №12234, відтепер буде забезпечено справедливий підхід о визначення розміру одноразової грошової допомоги родинам осіб, які в період з 24 лютого по 25 березня 2022 року загинули під час участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Росії проти України.

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Тож родини цивільних, які загинули під час оборони України, отримуватимуть 15 мільйонів гривень одноразової грошової допомоги, хоча раніше для них була передбачена виплата лише 2 мільйонів гривень.

Важливо, що родини, яким вже виплатили допомогу в менших обсягах, отримають доплату з урахуванням отриманої суми.

Крім цього у законі передбачається, що родини загиблих добровольців можуть отримати статус членів сім’ї Захисника чи Захисниці України надавши довідку про безпосередню участь загиблої особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Росії проти України.

Виплати військовим на їхнім родинам - що відомо

Нагадаємо, в Україні набули сили зміни до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Документ передбачає збереження грошового забезпечення за зниклим без вісті або полоненим військовослужбовцем. Таке грошове забезпечення та інші виплати отримає сім‘я військовослужбовця.

Раніше Главред писав, що військовослужбовці Національної гвардії та Державної прикордонної служби України віком до 24 років зможуть отримати мільйон гривень за службу.

Напередодні Міністерство фінансів України запевнило, що всі виплати військовим здійснюються вчасно та в повному обсязі вже понад три роки повномасштабної війни.

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Що передбачає ​Закон України №12234?

​Закон України №12234, ухвалений Верховною Радою 15 квітня 2025 року та підписаний Президентом 30 квітня 2025 року, вносить зміни до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Його мета — забезпечити справедливий підхід до призначення одноразової грошової допомоги родинам загиблих Захисників і Захисниць України.​

Основні положення закону:

Встановлено фіксовану суму одноразової грошової допомоги 15 мільйонів гривень для родин як військовослужбовців, так і цивільних добровольців, які загинули під час захисту України.

Допомога надається родинам осіб, які загинули або померли внаслідок травм чи захворювань, отриманих під час безпосередньої участі у бойових діях. Це виключає з переліку отримувачів родини зниклих безвісти, які раніше мали право на таку допомогу. ​Судово-юридична газета

Підставою для надання статусу члена сім’ї загиблого є довідка про безпосередню участь у бойових діях, видана відповідним командиром або начальником військової частини чи правоохоронного органу.

Родини, які вже отримали менші суми компенсації, мають право на доплату до 15 мільйонів гривень, з урахуванням раніше виплаченої допомоги.

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