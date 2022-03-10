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Потужна підтримка під час війни: МВФ затвердив $1,4 млрд допомоги Україні

10 березня 2022, 03:02

Україна відмовилася від поточної програми фінансування МВФ Stand by і працює над новою економічною програмою.

МВФ
/ УНІАН

Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) в ніч на четвер схвалила екстрену фінансову підтримку України в розмірі $1,4 млрд (SDR1005, 9 млн) в рамках інструменту швидкого фінансування (RFI) для задоволення невідкладних потреб у фінансуванні і пом'якшення економічних наслідків війни.

"Ця виплата в рамках RFI, еквівалентна 50% квоти України в МВФ, допоможе задовольнити невідкладні потреби платіжного балансу, що виникають у зв'язку з наслідками триваючої війни, і надасть критично важливу підтримку в короткостроковій перспективі, граючи роль каталізатора для фінансування від інших Партнерів", – відзначається в релізі.

Згідно з ним, Україна відмовилася від поточної програми фінансування МВФ Stand by і заявила про свій намір співпрацювати з Фондом для розробки нової економічної програми, спрямованої на відновлення і зростання, коли дозволять умови. Українська влада має намір продовжувати тісні консультації з персоналом МВФ, оскільки продовжує розробляти і здійснювати ефективні заходи щодо пом'якшення наслідків кризи, йдеться в повідомленні.

"Російське військове вторгнення в Україну стало причиною масштабної гуманітарної та економічної кризи. Трагічна загибель людей, величезні потоки біженців і величезне руйнування інфраструктури і виробничих потужностей завдають важкі людські страждання і приведуть до глибокої рецесії в цьому році. Потреби у фінансуванні великі, невідкладні і можуть значно зрости в міру продовження війни", – наводяться в релізі слова виконавчого директора Фонду Крісталіни Георгієвої.

За її словами, реакція української влади на надзвичайні ситуації була відмінною. Адміністративний контроль і контроль над рухом капіталу були введені для збереження валютних резервів і зниження невизначеності щодо обмінного курсу. Для подальшої підтримки фінансової стабільності Нацбанк України заснував новий механізм підтримки ліквідності і ввів регулятивні послаблення. Введено ліміти на зняття готівки, але безготівкові операції не обмежені. Фіскальна політика була спрямована на забезпечення пріоритетних платежів. Україна виконала всі боргові зобов'язання, зазначила Георгієва.

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"На цьому екстраординарному тлі МВФ затвердив критичну фінансову підтримку. Це має стати каталізатором великомасштабної мобілізації додаткового пільгового фінансування, яке буде потрібно для заповнення дефіциту фінансування і пом'якшення економічних наслідків війни. Як тільки війна закінчиться і можна буде провести належну оцінку збитку, ймовірно, буде потрібна додаткова велика підтримка для підтримки зусиль з відновлення", - заявила глава МВФ.

За її словами, Фонд висловлює найглибші співчуття українському народу в ці надзвичайно важкі часи і буде продовжувати тісно співпрацювати з українською владою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна запросила екстрене фінансування в розмірі 1,4 мільярда доларів.

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МВФ війна Росії та України
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