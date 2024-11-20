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Багатомільйонна допомога Україні: яке озброєння США готові передати ЗСУ

Анна Косик
20 листопада 2024, 17:09
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В Міноборони США офіційно заявили про готовність передати Україні ракети TOW з власних складів.
Багатомільйонна допомога Україні: яке озброєння США готові передати ЗСУ
В США пообіцяли продовжувати підтримувати Україну озброєнням / Колаж: Главред, фото: flickr, Генштаб ЗСУ

Головне:

  • Військова допомога США включатиме ракети TOW
  • США і надалі будуть шукати шляхи задоволення нагальних потреб ЗСУ

У середу, 20 листопада, Міністерство оборони США оголосило про виділення для України нового пакету військової допомоги на суму 275 мільйонів доларів. Про це йдеться на сайті Пентагону.

Чергову допомогу Україна отримає у рамках програми президентських повноважень зі скорочення запасів зброї (PDA), що передбачає надання зброї зі складів американської армії.

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У списку озброєння, яке Штати нададуть Україні:

  • боєприпаси для HIMARS;
  • артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;
  • мінометні снаряди калібру 60 мм і 81 мм;
  • безпілотні літальні системи;
  • ракети TOW;
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • стрілецька зброя та боєприпаси;
  • обладнання та боєприпаси для підриву;
  • хімічне, біологічне, радіологічне та ядерне захисне обладнання;
  • запчастини, навчання, транспортування та інші послуги.
Багатомільйонна допомога Україні: яке озброєння США готові передати ЗСУ
HIMARS / Інфографіка: Главред

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом з близько 50 членами Альянсу і партнерами через Контактну групу з питань оборони України та пов'язані з нею коаліції сил і засобів для задоволення нагальних потреб України на полі бою і для захисту від російської агресії", - йдеться у повідомленні.

Військова допомога Україні - останні новини

Нещодавно Європейський Союз із запізненням в півроку передав Україні обіцяний мільйон боєприпасів і планує підготувати ще кілька десятків тисяч українських військових.

Раніше також у ЗМІ писали, що після нещодавнього дозволу Білого дому застосовувати далекобійну зброю для завдання ударів углиб країни-агресора Росії президент США Джо Байден санкціонував надання Україні протипіхотних мін.

Напередодні Главред повідомляв, що уряд Британії виділив на військову допомогу Україні 7,5 млн фунтів стерлінгів - понад 9,5 млн доларів. Їх витратять на закупівлю дронів.

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Що таке Пентагон?

Пентагон - це будівля Міністерства оборони США у формі п'ятикутника. Розташований у штаті Вірджинія поблизу Вашингтона. Також Пентагоном називають саме Міністерство оборони США. Найбільша офісна будівля у світі. У Пентагоні Міністерство оборони США ухвалює найважливіші військові рішення, пише Вікіпедія.

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