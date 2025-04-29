В Україні 'різко' підвищилась середня зарплата – відома сума

В ПФУ затвердили показник середньої заробітної плати.

https://glavred.net/economics/v-ukraine-rezko-povysilas-srednyaya-zarplata-izvestna-summa-10660175.html Посилання скопійоване

Яка середня зарплата в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

У березні середній розмір зарплати становив 19 430 грн

Водночас, у лютому цей показник був на рівні 18 589 грн

У березні в Україні середній розмір заробітної плати, з якої сплачено страхові внески та яка включається в розрахунок пенсії, становив 19 430 грн. Про це повідомили у пресслужбі Пенсійного фонду України.

"25 квітня Пенсійним фондом затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії, за березень. Він становить 19 430 гривень 52 копійки", - йдеться у повідомленні. відео дня

Варто зауважити, що у лютому цей показник становив 18 589 грн, а в січні — 18 660 грн.

Крім того, минулого року середня заробітна плата з урахуванням сплачених страхових внесків та суми, що враховується для розрахунку пенсії, становила 17 486,60 грн.

Зарплата в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, прем’єр-міністр Денис Шмигаль говорив, що упродовж року мінімальна заробітна плата в Україні не змінюватиметься.

Національний банк України в оновленому макропрогнозі допускає підвищення мінімальної зарплати вже наступного року. Очікується, що середня мінімальна зарплата у 2026 році зросте з 8000 гривень до 8370 гривень, а у 2027 році - до 8950 гривень.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що рішення щодо збільшення оплати праці вчителям уряд України може прийняти лише враховуючи фінансові можливості бюджету. Наразі стратегія додаткового фінансування на освітню субвенцію передбачає виділення мінімум 200 мільярдів доларів.

Читайте також:

Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред