Пенсіонерам в Україні підвищать виплати: хто і на скільки може розраховувати

Важливе:
- Питання зміни пенсій хвилює багатьох людей в Україні
- За певних умов автоматично зростає верхня межа пенсії
Деяких пенсіонерів хвилює питання про те, чи зміниться максимальна пенсія в разі підвищення прожиткового мінімуму.
Згідно із Законом України № 3668-VI "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" (у редакції від 20.03.2024), граничний розмір пенсійних виплат (включно з усіма доплатами, індексаціями та надбавками) не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, пише видання На пенсії.
Це означає, що при збільшенні цього показника автоматично зростає і верхня межа пенсії.
Наприклад, у рамках підготовки проєкту Державного бюджету України на 2026 рік, Міністерство фінансів встановило прогнозний прожитковий мінімум для непрацездатних осіб на рівні 2 595 гривень. Відповідно, максимальна пенсія становитиме:
- 2 595 × 10 = 25 950 гривень.
Таким чином, якщо ви отримуєте максимальну пенсію, вона буде збільшуватися пропорційно зростанню прожиткового мінімуму.
Хто ризикує втратити пенсію: думка експерта
Юрист Тарас Никифорчук пояснив, що перевірка пенсійних рахунків проводиться для виявлення певних обставин. У разі виявлення таких ситуацій, виплати тимчасово припиняються: кошти на рахунок надходити не будуть, зазначив він. Для відновлення виплат пенсіонеру необхідно підтвердити свою особу - це можна зробити особисто в банку або за допомогою відеозв'язку.
Раніше повідомлялося, кому нараховуватимуть доплату до зарплати. Доплати освітянам нараховуватимуться автоматично, без необхідності подавати заяви або документи.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, хто з пенсіонерів залишиться без доплат. Деякі категорії громадян не отримають підвищення виплат, згідно з постановою про порядок індексації пенсій в Україні.
Як писав Главред, в Україні проіндексують пенсії. Мінімальна сума надбавок складе не менше 100 гривень.
Про джерело: "На пенсии"
Інформаційний портал, на базі популярного друкованого видання - газети "На пенсії". Доступною мовою висвітлюємо питання пенсії, пенсійного забезпечення, пільг, субсидій в Україні, а також про життя пенсіонерів, повідомляє "На пенсії".
