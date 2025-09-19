Пенсіонерам в Україні підвищать виплати: хто і на скільки може розраховувати

Для одержувачів максимальної пенсії вона збільшуватиметься в певній пропорції.

Питання зміни пенсій хвилює багатьох людей в Україні

За певних умов автоматично зростає верхня межа пенсії

Деяких пенсіонерів хвилює питання про те, чи зміниться максимальна пенсія в разі підвищення прожиткового мінімуму.

Згідно із Законом України № 3668-VI "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" (у редакції від 20.03.2024), граничний розмір пенсійних виплат (включно з усіма доплатами, індексаціями та надбавками) не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, пише видання На пенсії.

Це означає, що при збільшенні цього показника автоматично зростає і верхня межа пенсії.

Наприклад, у рамках підготовки проєкту Державного бюджету України на 2026 рік, Міністерство фінансів встановило прогнозний прожитковий мінімум для непрацездатних осіб на рівні 2 595 гривень. Відповідно, максимальна пенсія становитиме:

2 595 × 10 = 25 950 гривень.

Таким чином, якщо ви отримуєте максимальну пенсію, вона буде збільшуватися пропорційно зростанню прожиткового мінімуму.

Хто ризикує втратити пенсію: думка експерта

Юрист Тарас Никифорчук пояснив, що перевірка пенсійних рахунків проводиться для виявлення певних обставин. У разі виявлення таких ситуацій, виплати тимчасово припиняються: кошти на рахунок надходити не будуть, зазначив він. Для відновлення виплат пенсіонеру необхідно підтвердити свою особу - це можна зробити особисто в банку або за допомогою відеозв'язку.

