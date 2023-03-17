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В середньому понад 15 тисяч грн: стало відомо, хто в Україні отримує гігантську пенсію

17 березня 2023, 12:58
Як кажуть у Пенсійному фонді, пенсії нардепів і прокурорів у багато разів вищі, ніж у більшості пенсіонерів в Україні
Пенсійні, долари
Нардепи і прокурори в Україні отримують найбільші пенсії - ПФУ / Колаж фото УНІАН і ua.depositphotos.com

В Україні в рамках індексації в березні 2023 року збільшили навіть мінімальні пенсії. Але у багатьох пенсіонерів сума підвищення вийшла зовсім незначною. Портал "Апостроф" опитав представників Пенсійного фонду з приводу того, у кого з українців реально високі пенсії.

Середній розмір пенсії народного депутата Верховної Ради за минулий рік склав майже 15,5 тисячі гривень без урахування доплат, підвищень, надбавок і компенсаційних виплат. Водночас річна сума таких витрат склала близько 136 тисяч гривень.Аналогічна ситуація і з пенсіями прокурорів.

Журналісти "Апострофа" пишуть, що пенсії прокурорів у країнах Європи набагато скромніші. Наприклад, у Польщі - 450 євро, Латвії — 300 євро, Литві — 220 євро, Болгарії — 130 євро, Естонії — 230 євро, Румунії — 175 євро.

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Пенсія

Тільки у Великобританії пенсіонери-прокурори отримують приблизно як їхні українські колеги - 900 євро (але з цих коштів близько 20% йде на податки).

Пенсії в Україні

Раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше тодішній міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів людей. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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