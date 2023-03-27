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Додали лише 100 грн: чи законно деяким українцям у березні по-мінімуму підняли пенсії

27 березня 2023, 09:50
Мінімальну надбавку до пенсії в розмірі 100 гривень під час березневого підвищення, кажуть експерти, отримали близько 900 тисяч українців.
Пенсії, песіонерка
Окремим українцям у березні по-мінімуму підняли пенсії: що сталося / колаж УНІАН

Під час недавньої індексації (з 1 березня нинішнього року) пенсій для деяких категорій українців підвищення відбулося чисто символічне - в районі 100 грн. У той час як в середньому підвищення склало 587,41 грн. Портал Social пояснив, чому так сталося.

За даними фахівців, мінімальну надбавку в розмірі 100 гривень отримали близько 900 тисяч українців. І ситуація полягає в тому, що це люди, які вийшли на пенсію в період з 2020 по 2022 рік. І їм, відповідно, пенсія розраховувалася з вищою, аніж у попередні роки, середньою заробітною платою, ніж людям, які вийшли на пенсію до 2020 року. Причому, наприклад, навіть статус потерпілого в результаті катастрофи на Чорнобильській АЕС на ситуацію з надбавкою ніяк не впливає, бо якщо у людини немає групи інвалідності, то йому пенсію обчислюють на загальних підставах.

Крім того, кажуть експерти, слід мати на увазі, що березнева індексація-2023 не торкнулася тих людей, які отримують щомісяця державну соціальну допомогу. І вона залежить від прожиткового мінімуму, який у 2023 році підвищувати не будуть. А отже, і соціальні виплати не зростуть теж.

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Не буде індексацій і для тих, хто отримує більше встановленої законом максимальної пенсії, а також осіб, яким призначені не пенсії, а довічне грошове утримання (наприклад, судді).

Пенсії в Україні

Раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше у 2022 році тодішній міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів людей. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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