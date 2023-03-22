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Чотири групи: кому в березні не підняли пенсії

22 березня 2023, 07:56
В результаті індексації в березні 2023 року деякі українські пенсіонери не отримали жодної надбавки до своїх виплат.
Пенсіонери, монети
Чотирьом групам пенсіонерам в Україні з 1 березня не підняли пенсії / Колаж фото УНІАН

З початку першого місяця весни 2023 року, березня, в Україні для більшості пенсіонерів відбулася індексація виплат. Однак деякі з них залишилися з колишніми розмірами пенсій, повідомляє "24 канал".

Ще раз варто нагадати, що з першого дня березня нинішнього року українські пенсіонери отримали індексацію своїх пенсій у розмірі від ста до півтори тисячі гривень - залежно від того, скільки їм років, і якого розміру вони отримували зарплату, коли працювали.

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Кому в 2023 році не підвищать пенсію взагалі:

  • Працюючим пенсіонерам, які мають невеликий страховий стаж з розрахунковим розміром нижче 2,1 тисячі гривень;
  • Колишнім співробітникам прокуратури;
  • Громадянам, які отримують пенсії в розмірі понад максимально можливу суму, яка встановлена законодавством України (станом на лютий 2023 року максимальна пенсія дорівнює десятикратному розміру прожиткового мінімуму ‒ 20 930 гривень);
  • Тим, хто отримує щомісячне довічне грошове утримання (наприклад, судді).

Як сильно підняли пенсії з 1 березня

З 1 березня пенсіонерам проіндексують пенсії від 100 до 1,5 тисячі гривень залежно від віку та розміру зарплати.

На мінімальну доплату в 100 гривень можуть розраховувати молоді пенсіонери, яким виплати були призначені в 2020-2022 роках. На такому ж рівні встановлена сума підвищення для пенсіонерів, яким призначення відбулося дещо раніше.

Пенсії в Україні

Раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше тодішній міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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