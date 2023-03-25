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Великий березневий перерахунок пенсій: у ПФУ назвали фактор, від якого залежать виплати

25 березня 2023, 14:02
В Україні в березні провели перерахунок 10,5 млн пенсій. Як кажуть в ПФУ, в середньому українці отримали надбавку в розмірі 579,1 грн.
Пенсіонер
Пенсіонери / колаж фото УНІАН

В Україні в березні нинішнього року здійснили перерахунок пенсій для 10,5 млн осіб. Згідно з офіційними даними, українці-пенсіонери в середньому отримали індексацію в розмірі 579,1 грн. При цьому, як повідомили в Пенсійному фонді, жителям України перерахували головний показник нарахування пенсії - розмір середньої зарплати, від якого максимально залежить майбутня виплата.

Як кажуть чиновники, співвідношення власної зарплати до середньої множать на середню зарплату по країні, трудовий стаж і додають 1%. Отримана сума якраз і стане розміром майбутньої пенсії. Аж до перерахунку пенсії українців були розраховані виходячи з середньої зарплати по країні в розмірі 6185 грн.

Відповідно, з 1 березня нинішнього року всі пенсії перерахували з новим розміром середньої зарплати – 7405 грн. Це і дозволило підвищити виплати на 19,7%. Проте, кажуть в ПФУ, проблема залишається - українські пенсіонери дуже сильно постраждали від інфляції гривні.

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Як можна порахувати розмір майбутньої пенсії

Для того, кажуть в ПФУ, щоб дізнатися розмір власної майбутньої пенсії, співвідношення своєї зарплати і середньої потрібно помножити на 12157 (середня зарплата за три роки) і на 1%. Наприклад, якщо ваша зарплата в два рази вище середньої і у вас є 35 років стажу, ви можете претендувати на пенсію в розмірі близько 8 509 грн. З мінімальною зарплатою можна розраховувати тільки на мінімальну пенсію (2093 грн).

Пенсії в Україні

Раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше тодішній міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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