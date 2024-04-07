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Пенсії в Україні перерахують заднім числом: кому очікувати надбавки

Дмитро Відоменко
7 квітня 2024, 14:00
В Україні з 1 квітня перерахували пенсії тим, хто продовжив працювати на заслуженому відпочинку і накопичив щонайменше 24 місяці додатково стажу.
Пенсії в Україні перерахують заднім числом: кому очікувати надбавки
Кому дадуть надбавку до пенсій? / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

В Україні з 1 квітня 2024 року перерахували пенсії тим, хто продовжив працювати на заслуженому відпочинку й отримав щонайменше два роки додаткового стажу. Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду.

Однак підвищення і за квітень, і за травень буде "оформлено" заднім числом - у червні 2024 року. Як кажуть чиновники, пенсії автоматично перерахують тим, хто після призначення або перерахунку продовжував працювати. Важлива умова - щоб на 1 березня 2024 року такий пенсіонер накопичив 24 місяці страхового стажу.

Дата проведення перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам - 1 квітня 2024 року. Водночас перерахунок буде здійснено після того, як до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за I квартал 2024 року (термін подання звітів - до 10 травня).

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Пенсійний фонд України (ПФУ)

Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їхньої виплати; забезпечує своєчасне та у повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за використанням коштів Пенсійного фонду України.

Кому збільшили пенсію з 1 квітня

Як повідомляв Главред, у квітні громадянам, які досягли 65-річного віку, перерахують пенсії. Українські пенсіонери, які мають повний страховий стаж і продовжують працювати, можуть також очікувати збільшення своїх пенсійних виплат.

Також, щорічна індексація пенсій, яка відбулася 1 березня, призвела до підвищення розмірів пенсій для військових пенсіонерів. Більші пенсії військові тепер отримують і по інвалідності.

До того ж, в Україні з 1 квітня 2024 року мінімальну пенсію підвищать із 7,1 тисячі до 8 тисяч грн.

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