Пенсії в Україні перерахують заднім числом: кому очікувати надбавки

В Україні з 1 квітня 2024 року перерахували пенсії тим, хто продовжив працювати на заслуженому відпочинку й отримав щонайменше два роки додаткового стажу. Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду.
Однак підвищення і за квітень, і за травень буде "оформлено" заднім числом - у червні 2024 року. Як кажуть чиновники, пенсії автоматично перерахують тим, хто після призначення або перерахунку продовжував працювати. Важлива умова - щоб на 1 березня 2024 року такий пенсіонер накопичив 24 місяці страхового стажу.
Дата проведення перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам - 1 квітня 2024 року. Водночас перерахунок буде здійснено після того, як до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за I квартал 2024 року (термін подання звітів - до 10 травня).
Пенсійний фонд України (ПФУ)
Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їхньої виплати; забезпечує своєчасне та у повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за використанням коштів Пенсійного фонду України.
Кому збільшили пенсію з 1 квітня
Як повідомляв Главред, у квітні громадянам, які досягли 65-річного віку, перерахують пенсії. Українські пенсіонери, які мають повний страховий стаж і продовжують працювати, можуть також очікувати збільшення своїх пенсійних виплат.
Також, щорічна індексація пенсій, яка відбулася 1 березня, призвела до підвищення розмірів пенсій для військових пенсіонерів. Більші пенсії військові тепер отримують і по інвалідності.
До того ж, в Україні з 1 квітня 2024 року мінімальну пенсію підвищать із 7,1 тисячі до 8 тисяч грн.
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