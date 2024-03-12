Частині пенсіонерів підвищать пенсійні виплати у квітні: кому і на скільки

При перерахунку буде враховано оновлений страховий стаж працюючих пенсіонерів.

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Деяким пенсіонерам піднімуть пенсійні виплати у квітні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 112 Україна

У квітні громадянам, які досягли 65-річного віку, перерахують пенсії. Українські пенсіонери, які мають повний страховий стаж та продовжують працювати, можуть також очікувати збільшення своїх пенсійних виплат. Про це повідомляє видання "На пенсії".

Пенсійні виплати збільшаться для 65-річних пенсіонерів, які мають повний страховий стаж - 30 років для жінок та 35 для чоловіків. Розмір цих виплат буде залежить від мінімальної зарплати і не може бути меншим за 40% від неї.

Оскільки розмір мінімальної зарплати збільшився з початку 2024 року і тепер становить 7 100 грн, то пенсії відповідно зростуть. Пенсіонери, старші за 65 років, із повним стажем отримуватимуть пенсії не менше 2 840 грн.

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Водночас з 1 квітня збільшення мінімалки призведе до зростання мінімальної пенсії для цієї категорії громадян. У квітні мінімальна зарплата зросте до 8 тисяч гривень, тому мінімальна пенсія збільшиться до 3 200 грн.

Крім цього, з 1 квітня пенсії працюючих пенсіонерів будуть автоматично перераховані. Врахують їхній оновлений страховий стаж.

Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, у 2024 році в Україні збільшили вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у віці 60 років - тепер необхідно мати страховий стаж в 31 рік. Раніше цей показник становив 30 років.

Також щорічна індексація пенсій призвела до збільшення виплат для військових пенсіонерів, включаючи і тих, які отримують пенсію по інвалідності. Мінімальні виплати для них зросли на 600-700 гривень, залежно від групи інвалідності та звання.

Крім цього, з 1 квітня частину пенсійних виплат можуть призупинити. Щоб уникнути призупинення, пенсіонери повинні пройти ідентифікацію до 31 березня 2024 року у відділення "Ощадбанку" чи у Пенсійному фонді України, або через відеоідентифікацію.

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