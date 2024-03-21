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200 тисяч грн пенсії: хто в Україні отримує гігантські гроші

Дмитро Відоменко
21 березня 2024, 13:23
В Україні середня пенсія судді сягає 100 тис. грн. Водночас за три роки, із 2021-го до 2023-го, пенсія судді зросла майже на 30 тис. грн.
Старий чоловік, пенсія
Хто в Україні отримує гігантські гроші як пенсії? / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні середня пенсія судді сягає 100 тисяч грн (при цьому за минулі роки - з 2021-го по 2023-й - пенсія для таких людей зросла майже на 30 тисяч грн). Про це йдеться в даних, які Пенсійний фонд надав у відповідь на запит "Обозреватель".

А деякі судді у відставці можуть отримувати на заслуженому відпочинку понад 200 тисяч грн на місяць. Наприклад, колишній голова Верховного суду України Ярослав Романюк задекларував за 2023-й дохід від Пенсійного фонду в розмірі 2,937 млн грн. Тобто щомісяця колишній суддя отримував у середньому 244,7 тисячі грн пенсії.

Згідно з документами, для звичайних українців розмір пенсії обмежений 10 прожитковими мінімумами для тих, хто втратив працездатність (наразі це 23 610 грн). Але Конституційний суд вирішив обмежувати пенсії суддів неправильно. Тому їм залишили особливі умови. Розмір пенсії судді залежить від його стажу, а також від того, яку зарплату отримує той, хто працює на відповідній посаді.

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Як кажуть експерти, мінімальна пенсія судді - 50% зарплати. Якщо стаж понад 20 років, то за кожен наступний рік роботи пенсія збільшується на 2%. Максимальний розмір виплати не може бути більшим за 90% зарплати судді (щоб отримувати стільки, потрібно відпрацювати мінімум 40 років).

До речі, наразі середня пенсія в Україні становить 5 385 грн - при цьому кожен другий пенсіонер в Україні отримує менше ніж 4 тисячі грн.

Що таке пенсійний фонд України?

Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює керівництво та управління солідарною системою загальнообов'язкового державного пенсійного забезпечення, проводить збір, накопичення та облік страхових внесків, призначає пенсії і готує документи для їхньої виплати, забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, пенсій за особливі заслуги перед Україною, допомоги на поховання, інших соціальних виплат, повідомляє " Вікіпедія".

Соціальні виплати в Україні

Як повідомляв Главред, у квітні громадянам, які досягли 65-річного віку, перерахують пенсії. Українські пенсіонери, які мають повний страховий стаж і продовжують працювати, можуть також очікувати збільшення своїх пенсійних виплат.

Також, щорічна індексація пенсій, яка відбулася 1 березня, призвела до підвищення розмірів пенсій для військових пенсіонерів. Більші пенсії військові тепер отримують і по інвалідності.

До того ж, в Україні з 1 квітня 2024 року мінімальну пенсію підвищать із 7,1 тисячі до 8 тисяч грн. Як ідеться в матеріалі порталу "Обозреватель", унаслідок цього частину пенсій буде підвищено з 2,840 тисячі до 3,2 тисячі грн.

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