Перерахунок пенсій для українців: через новий фактор підвищать частину виплат

В Україні з 1 квітня мінімальну пенсію підвищать із 7100 до 8000 грн (унаслідок цього частині пенсіонерів виплати піднімуть із 2840 до 3200 грн).

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Українцям знову перерахують пенсії / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

В Україні з 1 квітня 2024 року мінімальну пенсію підвищать із 7,1 тисячі до 8 тисяч грн. Як ідеться в матеріалі порталу "Обозреватель", унаслідок цього частину пенсій буде підвищено з 2,840 тисячі до 3,2 тисячі грн.

Ідеться про пенсії, які отримують українці віком від 65 років, які виконали норми щодо стажу. За законом вони мають право на виплату в розмірі 40% мінімалки. Зараз цей показник становить 2840 грн, а з 1 квітня - 3200 грн. Також зміняться розміри деяких платежів і лімітів.

Згідно з останнім звітом Пенсійного фонду, в Україні пенсію до 3 тисяч грн отримують понад 3 млн осіб. Ще 2,2 млн українців отримують до 4 тисяч грн на місяць. Загалом близько 5,29 млн українців отримують пенсію до 4 тисяч грн (і це більшість пенсіонерів).

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Що таке Пенсійний фонд України? Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює керівництво та управління солідарною системою загальнообов'язкового державного пенсійного забезпечення, проводить збір, накопичення та облік страхових внесків, призначає пенсії і готує документи для їхньої виплати, забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, пенсій за особливі заслуги перед Україною, допомоги на поховання, інших соціальних виплат, повідомляє " Вікіпедія".

В Україні пенсію отримують 10,51 млн осіб. Тобто насправді середня пенсія для більшості - показник поки що недосяжний. І ситуація погіршується, бо всі наступні пенсіонери, починаючи з 2017 року, мають найгірші умови.

Отже, ще 1,56 млн українців отримають пенсію в розмірі від 4 тисяч до 5 тисяч грн. А з урахуванням попередніх груп 6,85 млн із 10,51 млн отримають пенсію до 5 тисяч грн.

З 1 березня надбавку до пенсії отримали 10 млн пенсіонерів (загалом у країні 10,5 млн пенсіонерів). Її розмір становить приблизно від 100 до 1,5 тисячі грн. На 100 грн переважно підвищать мінімальні виплати, тоді як півтори тисячі отримають ті, хто мав високу зарплату.

Соціальні виплати в Україні

Як повідомляв Главред, окрема частина пенсіонерів України може залишитися без виплат. У яких випадках вилучається пенсія громадян розповіли в Пенсійному фонді України.

Також, 24 лютого 2024 року заступниця міністра соцполітики Дар'я Марчак заявила про те, що в Україні з 1 березня року пенсії будуть проіндексовані на 8% (а не на 13% - така інформація активно циркулювала в ЗМІ). Як каже чиновниця, такий розмір надбавки порахований за формулою і враховує рівень інфляції минулого року.

Крім того, для громадян України можуть скасовувати пенсійні виплати з деяких причин. Насамперед, у разі виявлення недостовірних документів, які надавалися під час оформлення пенсії громадянином. Також допомогу можуть припинити в разі виїзду пенсіонера за кордон на постійне місце проживання (ПМП). Про це йдеться в офіційному роз'ясненні Верховної Ради.

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