УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Гроші

Перерахунок пенсій для українців: через новий фактор підвищать частину виплат

Дмитро Відоменко
6 березня 2024, 17:43
В Україні з 1 квітня мінімальну пенсію підвищать із 7100 до 8000 грн (унаслідок цього частині пенсіонерів виплати піднімуть із 2840 до 3200 грн).
Пенсіонерка, пенсії
Українцям знову перерахують пенсії / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

В Україні з 1 квітня 2024 року мінімальну пенсію підвищать із 7,1 тисячі до 8 тисяч грн. Як ідеться в матеріалі порталу "Обозреватель", унаслідок цього частину пенсій буде підвищено з 2,840 тисячі до 3,2 тисячі грн.

Ідеться про пенсії, які отримують українці віком від 65 років, які виконали норми щодо стажу. За законом вони мають право на виплату в розмірі 40% мінімалки. Зараз цей показник становить 2840 грн, а з 1 квітня - 3200 грн. Також зміняться розміри деяких платежів і лімітів.

Згідно з останнім звітом Пенсійного фонду, в Україні пенсію до 3 тисяч грн отримують понад 3 млн осіб. Ще 2,2 млн українців отримують до 4 тисяч грн на місяць. Загалом близько 5,29 млн українців отримують пенсію до 4 тисяч грн (і це більшість пенсіонерів).

відео дня

Що таке Пенсійний фонд України?

Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює керівництво та управління солідарною системою загальнообов'язкового державного пенсійного забезпечення, проводить збір, накопичення та облік страхових внесків, призначає пенсії і готує документи для їхньої виплати, забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, пенсій за особливі заслуги перед Україною, допомоги на поховання, інших соціальних виплат, повідомляє " Вікіпедія".

В Україні пенсію отримують 10,51 млн осіб. Тобто насправді середня пенсія для більшості - показник поки що недосяжний. І ситуація погіршується, бо всі наступні пенсіонери, починаючи з 2017 року, мають найгірші умови.

Отже, ще 1,56 млн українців отримають пенсію в розмірі від 4 тисяч до 5 тисяч грн. А з урахуванням попередніх груп 6,85 млн із 10,51 млн отримають пенсію до 5 тисяч грн.

З 1 березня надбавку до пенсії отримали 10 млн пенсіонерів (загалом у країні 10,5 млн пенсіонерів). Її розмір становить приблизно від 100 до 1,5 тисячі грн. На 100 грн переважно підвищать мінімальні виплати, тоді як півтори тисячі отримають ті, хто мав високу зарплату.

Соціальні виплати в Україні

Як повідомляв Главред, окрема частина пенсіонерів України може залишитися без виплат. У яких випадках вилучається пенсія громадян розповіли в Пенсійному фонді України.

Також, 24 лютого 2024 року заступниця міністра соцполітики Дар'я Марчак заявила про те, що в Україні з 1 березня року пенсії будуть проіндексовані на 8% (а не на 13% - така інформація активно циркулювала в ЗМІ). Як каже чиновниця, такий розмір надбавки порахований за формулою і враховує рівень інфляції минулого року.

Крім того, для громадян України можуть скасовувати пенсійні виплати з деяких причин. Насамперед, у разі виявлення недостовірних документів, які надавалися під час оформлення пенсії громадянином. Також допомогу можуть припинити в разі виїзду пенсіонера за кордон на постійне місце проживання (ПМП). Про це йдеться в офіційному роз'ясненні Верховної Ради.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
пенсії Пенсійний фонд виплати пенсії
Реклама

Головне за день

Прем'єр Греції після обстрілу кортежу Зеленського: не встигли піти в укриття

Прем'єр Греції після обстрілу кортежу Зеленського: не встигли піти в укриття

17:17 Україна
"Їм все одно куди бити": Росія вдарила ракетами поблизу кортежу Зеленського в Одесі

"Їм все одно куди бити": Росія вдарила ракетами поблизу кортежу Зеленського в Одесі

16:35 Україна
Знищили важливий об’єкт і "поклали" 515 окупантів: генерал – про успіхи на одному з напрямків

Знищили важливий об’єкт і "поклали" 515 окупантів: генерал – про успіхи на одному з напрямків

15:36 Україна
Всі головні новини

Популярне

Два міста можуть опинитися в оточенні, у ЗСУ вже готуються до цього - капітан 31059

Два міста можуть опинитися в оточенні, у ЗСУ вже готуються до цього - капітан

В Україні вирує дуже сильна магнітна буря: коли вона закінчиться 14566

В Україні вирує дуже сильна магнітна буря: коли вона закінчиться

Що потрібно випити 6 березня, щоб бути здоровим: важливі прикмети дня 6841

Що потрібно випити 6 березня, щоб бути здоровим: важливі прикмети дня

В Україну повертається зима: у багатьох областях буде сніг 6481

В Україну повертається зима: у багатьох областях буде сніг

Останні новини

18:40

Чому влада створюватиме проблеми українцям із пенсіями: пояснення юриста

18:24

Як зробити ефект довгих вій: дівчина показала дивовижний лайфхак

18:16

Сергій Стерненко. Росіяни кажуть, що корабель "Котов" був зайвимВідеоблоги

18:11

Як зробити шпроти в домашніх умовах: прекрасний спосіб

17:55

Орбан зустрінеться з Трампом: обговорять, як "зупинити" війну РФ проти України

Частину українців можуть позбавити пенсій вже 1 квітня: хто в зоні ризикуЧастину українців можуть позбавити пенсій вже 1 квітня: хто в зоні ризику
17:54

Усі будуть здивовані: експертка назвала секретний продукт для збереження молодостіВідео

17:43

Перерахунок пенсій для українців: через новий фактор підвищать частину виплат

17:28

Після першої появи: стан здоров'я Кейт Міддлтон різко змінився

17:26

Щоразу новий можна не купувати: як очистити валик від фарби

Реклама
17:17

Прем'єр Греції після обстрілу кортежу Зеленського: не встигли піти в укриттяФото

17:05

Соломія Вітвіцька вперше публічно оцінила свій роман із військовим

16:51

60-секундна техніка може зробити ваші вії довшими та об'ємнішими

16:35

"Їм все одно куди бити": Росія вдарила ракетами поблизу кортежу Зеленського в Одесі

16:32

Який вигляд має позашлюбна дочка путініста Стаса Михайлова, яку няньчила Валерія

16:30

Як довго можна їздити в авто на одному маслі: поради водіям

15:50

Гороскоп на березень: Ракам - фінансовий успіх, Скорпіонам - критикаВідео

15:46

34 тисячі гривень та позбавлення прав: в Україні можуть ввести нові штрафи для водіїв

15:43

Бійці "Фавориту" отримали ще 50 FPV-дронів від FAVBET реклама

15:38

Молодик 10 березня: трьох знаків зодіаку відвідає справжнє щастя

15:36

Знищили важливий об’єкт і "поклали" 515 окупантів: генерал – про успіхи на одному з напрямків

Реклама
15:25

У захопленому Бердянську підірвали машину з організаторкою "виборів" Путіна

15:22

Росія скинула на села Сумської області "касетки": населені пункти заміновано

15:14

Холоденко розкрила спосіб, як швидко зняти тривожний стан

15:05

Син Андрія Шевченка здивував заявою про Україну

14:55

Гороскоп на завтра 7 березня: Діві - особливий комплімент, Скорпіону - бажання одружитися

14:50

Вплине на ситуацію в морі: британська розвідка оцінила удар по "Сергію Котову"

14:45

Козловський розповів, що Кондратюк відмазав синів від служби, та обізвав Путіним

14:40

Як за очима та бровами визначити характер людини

14:29

"Буде висічений": Тарзан агресивно погрожував колегам перед виставою

14:12

Молодик у Рибах 10 березня: що не можна робити цього дня

14:00

РФ лякає "масштабним наступом" на 2 області: у ЗСУ жорстко відповіли на погрози

13:59

"Путін хоче окупувати Харків": росіяни змінили тактику ударів по місту

13:57

Як розблокувати "приховану" функцію пральної машинки: жінка поділилась лайфхакомВідео

13:48

"На ваших руках кров українців": Христина Соловій звинуватила Машу ЄфросинінуВідео

13:11

Крах шлюбу: союз принца Гаррі та Меган Маркл під загрозою

12:59

"Мене і мою дружину хотіли вбити": в Іспанії обстріляли авто пропагандиста ШаріяВідео

12:55

Церковне свято 7 березня: що не можна їсти в цей важливий день

12:53

Україну накриє антициклон Jasper: у погоді відбудуться різкі зміни

12:45

Як залучити багатство за фен-шуй: що куди поставити і який колір вибрати

12:43

Смак "Рафаелло": дівчина показала, як приготувати ідеальні млинці на молоці

Реклама
12:33

30-річна подруга 83-річного Аль Пачіно вперше показала обличчя їхнього сина

12:26

Загроза для 5 міст: росіяни кинули додаткові сили на нові напрямки - офіцер ЗСУ

12:17

Ольга Сумська нестримано прокоментувала зйомки дочки в РФ

12:14

"Була сильна близькість": Соловій розповіла про розрив із ВакарчукомВідео

12:13

Зеленський легітимний до наступних виборів, які можуть відбутися після війни - ЦВК

12:06

Поранені майже 3 десятки окупантів: ГУР повідомило нові дані про знищення "Сергія Котова"

11:59

Данілов розкрив усі проблеми на фронті: як впораються із "снарядним голодом"

11:21

Відомий російський співак Олександр Малінін готовий іти воювати проти України

11:19

Потужний вибух: РФ обстріляла Одесу під час візиту Зеленського - ЗМІ

11:04

У 3 областях є руйнування через Шахеди: пошкоджені об’єкт інфраструктури і житлові будинкиФото

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Персони
Роман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новини
Лайфхаки
Кімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Свята
Великий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЯке сьогодні свято
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти