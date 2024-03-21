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Пенсія у зв'язку з втратою годувальника: який розмір та хто має право на виплати

Руслана Заклінська
21 березня 2024, 17:40
Отримати пенсійні виплати у зв'язку з втратою годувальника можуть члени родини, які втратили особу, що забезпечувала їх.
Пенсія у зв'язку з втратою годувальника: який розмір та хто має право на виплати
Хто має право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Українська система пенсійних виплат передбачає три основні категорії: пенсії за віком, у зв'язку з інвалідністю та втратою годувальника. Особливість останньої категорії полягає в тому, що вона надає можливість призначення пенсій дітям та іншим членам сім'ї, які були на утриманні померлого годувальника, повідомляє "Українська правда".

Отримати пенсійні виплати у зв'язку з втратою годувальника можуть члени родини, які втратили особу, що забезпечувала їх. Однак отримувачі цих виплат повинні бути непрацездатними та не мати можливості самостійно забезпечувати себе.

Пенсію у зв'язку з втратою годувальника призначають на весь період, поки член сім'ї вважається непрацездатним. Для членів сім'ї, які досягли пенсійного віку, пенсія призначається довічно.

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До непрацездатних членів родини можуть належати:

  • інший з подружжя;
  • батьки, якщо вони особи з інвалідністю або досягли пенсійного віку;
  • діти до 18 років або старші, якщо їм встановили інвалідність до досягнення 18 років;
  • діти, які навчаються, – до завершення навчання, але не довше 23 років;
  • діти-сироти – до 23 років;
  • один із батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся годувальника незалежно від віку і працездатності, які не працюють і зайняті доглядом за дитиною годувальника до досягнення нею восьми років.

Крім цього, усиновлені діти також мають право на пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Право дітей на отримання пенсії зберігається навіть у випадку їх усиновлення.

Який розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника

Для отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника потрібно мати стаж, який дорівнює страховому стажу, необхідному для призначення пенсії за III групою інвалідності. Однак існують винятки, за якими родичі можуть отримувати пенсію. Пенсія передбачена для родичів, якщо загиблий став донором органів, загинув під час участі у Революції гідності або зник безвісти за особливих обставин.

Розмір пенсії у разі втрати годувальника складається таким чином:

  • Якщо у сім'ї один непрацездатний член, пенсія становить 50% від пенсії, яку отримував померлий годувальник.
  • Якщо у сім'ї двоє або більше непрацездатних членів, пенсія складає 100% від пенсії померлого, розподіленої між ними порівну.

Важливо зазначити, що мінімальний розмір пенсії в Україні становить 2361 гривень. Тому пенсія у разі втрати годувальника становитиме не менше 1180,50 гривень.

Як оформити пенсію

Для отримання пенсійних виплат необхідно подати заяву та документи у відділення Пенсійного фонду або через інтернет - на сайті ПФУ чи на порталі "Дія".

Серед необхідних документів:

  • заява на призначення пенсії;
  • документ про місце проживання чи реєстрації;
  • довідка ОК-5;
  • документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ІПН) особи, якій призначається пенсія, та померлого годувальника;
  • свідоцтво про народження або паспорт людини, якій призначається пенсія;
  • свідоцтво про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісти зниклим чи оголошення його померлим;
  • довідки з навчальних закладів про навчання за денною формою;
  • довідка про те, що чоловік (дружина) чи один з найближчих родичів померлого годувальника незалежно від віку і працездатності не працюють і зайняті доглядом за дитиною померлого до досягнення нею 8 років;
  • документ про перебування членів сім’ї (крім дітей) на утриманні померлого годувальника;
  • документ про стаж.

Пенсійний фонд України (ПФУ)

Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

Соціальні виплати в Україні

Як повідомляв Главред, в Україні запускають новий вид допомоги для переселенців - субсидії на оренду житла. Це буде пілотний проєкт на два роки. Розмір субсидії залежатиме від вартості оренди, кількості осіб у сім'ї та доходів домогосподарства.

Також у квітні підвищать пенсії для 65-річних пенсіонерів з повним страховим стажем. Оскільки мінімальна зарплата в країні зросте до 8 000 гривень, тому збільшаться і пенсії до 3 200 гривень.

Крім цього, нардепи в Україні зареєстрували законопроєкт, який пропонує майже вдесятеро збільшити розмір допомоги при народженні дитини, з 41 280 грн до понад 384 тис. грн. Законопроєкт пропонує прив'язати розмір допомоги до прожиткового мінімуму для дітей різного віку. Допомога буде збільшуватися відповідно до кількості дітей у сім'ї.

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